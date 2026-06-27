مصوبات شورای گفتگو ابلاغ شد؛ افزایش سهمیه ارزی واردات در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، مصـوبات یکصـد و سی و ششمین نشست شـورای گفتگـوی دولت و بخش خصوصی از سوی صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران و دبیر شورا ابلاغ شد.

در این مصوبه آمده است:

پیش از دستور ۱: تسویه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی و نهـاده های دامی

تصمیم: مقرر گردید:

با عنایت به تائید اصل و میزان مطالبات وارد کنندگان کالاهای اساسی و نهادههای دام و طیور از سوی دولت مقرر گردید.

- با توجه به ارجاع موضوع به کمیسیون اقتصادی دولت، کمیسیون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت یک هفته نحوه تسویه مطالبات را در کمیته فرعی ذی ربط مورد بررسی قرار دهد و سپس با طرح در صحن اصلی دولت نهایی نماید. همچنین نتیجه آن در نشست آتی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه گردد.

- در راستای صیانت از حقوق وارد کنندگان کالاهای اساسی و نهاده های دام و طیور وزارت امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به بانکهای دولتی ذیربط اعلام نماید که بانکها تا زمان تسویه کامل مطالبات ارزی وارد کنندگانی که فهرست آنان از سوی تشکلهای تخصصی مربوطه ارائه گردیده از اعمال هرگونه جرائم محدودیتها و اقدامات تنبیهی مرتبط با تسهیلات آنان خودداری نمایند.

- همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی با بانک مرکزی هماهنگی لازم را به عمل آورده تا تسری مفاد فوق الذکر به بانکهای خصوصی نیز امکان پذیر گردد.

حوزه موضـوعی: تجارت خارجی و امـور بانکی

پیش از دستور ۲: بررسی راهکارهای تامین ارز ناشی از افزایش هزینه های حمل کالا در واردات

تصمیم: مقـرر گـردید:

پیشنهـادات اتاق ایران در ارتباط با رفع موانع تامین ارز ناشی از افزایش هزینه های حمل کالای وارداتی، در کمیته تسهیل و استمرار تجارت خارجی وزارت امور اقتصـادی و دارایی و گمرک جمهـوری اسلامی ایران، مورد بررسی و پیگیـری قرار گیرد:

- به وارد کنندگان اجازه داده شود ما به التفاوت ارز مورد نیاز ناشی از افزایش قیمت کالا و هزینه حمل را بدون کنترل های مقـرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از محل منابع ارزی صـادراتی و بازار ارز تامین کنند.

- سازمان امـور مالیاتی کشـور مکلف شود ما به التفاوت ارزی پرداخت شده بابت افزایش قیمت کالا و هزینه حمل را، در صورت ارائه اسنـاد و مدارک مثبته، جزء بهـای تمام شده کالا به رسمیت شناخته و لحاظ نماید.

حوزه موضـوعی : تجارت خارجی و امـور مالیاتی

دستور جلسه ۱: در مسیر ارتقـای تاب آوری اقتصـادی در شرایط جنگ، از تصمیم تا اقدام و پیشنهـادهای تکمیلی بخش خصوصی

تصمیم: مقرر گردید:

وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت یک هفته با برگزاری کارگروه تخصصی، پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگو در حوزه های مختلف را با حضور اعضای اتاق ایران و دبیرخانه شورا و دستگاه های اجرایی مرتبط بررسی و جهت تصویب در شورای امنیت ملی و سایر مراجع ذی‌ربط پیگیری کند.

حوزه موضوع: بهبـود محیط کسب و کار

دستور جلسه ۲: بررسی مشکلات و پیشنهـادات تامین کنندگان کالاهای سلامت

حوزه موضـوعی: بهبـود محیط کسب و کار و تجارت خارجی

خارج از دستور کار ۱: نحوه فعال سازی سهیمه های ارزی واردات حوزه های بازرگانی و تولیـدی در سال ۱۴۰۵

مقـرر گردید:

- سهمیه ارزی کلیه ثبت سفارش های در انتظار تخصیص ارز که قبل از سال ۱۴۰۵ کالاهای آن ها وارد گمـرکات و بنـادر کشـور شده و یا مطابق مصـوبه ترخیص درصـدی، تمام یا بخشی از کالاهای آنها از گمـرکات کشـور خارج شده اند و یا به ضورت برات اعتبـاری (مدت دار) ترخیص گـردیده اند، به سهمیه ارزی سال ۱۴۰۵ آن ها اضافه گـردد.

همچنین، میزان خرید داخلی این واحدها از بورس به سهمیه واردات واحدها اضافه گـردد و یا واردات اقلام از موضـوع سهمیه و بهینه سازی مصـارف ارزی خارج گـردد تا امکان تامین مواد اولیه از طریق واردات برای ایشان فراهم شود.

ضمن آنکه وزارت امـور اقتصـادی و دارایی تا رفع مشکل فعالان اقتصـادی ، این مصـوبه را پیگیـری نماید.

حوزه موضـوعی: تجارت خارجی

خارج از دستور کار ۲: تمـدید مهلت سررسید تعهـدات وارداتی و صـادراتی (مهلت های تعیین شده در مجموعه مقـررات ارزی)

تصمیم: مقـرر گـردید:

از آنجایی که ایفـای تعهـدات ارزی واردکنندگان و صـادرکنندگان در ضرب الاجل تعیین شده میسر نبوده و مهلت های داده شده کفایت نمی کند، سررسید هر یک از تعهـدات ارزی در حوزه صـادراتی و وارداتی که وفق مجموعه مقـررات ارزی در بازه زمانی ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ به بعد خاتمه می یابند، حداقل تا پایان آبان ماه تمـدید گـردد و بر اجرای مصـوبات بانک مرکـزی از سوی بانک های عامل نظارت صورت پذیرد.

حوزه موضـوعی: تجارت خارجی

خارج از دستور کار ۳: بررسی پیش نویس آیین‌نامه تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشـور

تصمیم: مقـرر گـردید:

متن پیش نویس آیین‌نامه تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشـور، تهیه شده از سوی وزارت امـور اقتصـادی و دارایی و گمرک جمهـوری اسلامی ایران جهت رفع مقـررات مخل کسب و کار، از جمله شفاف سازی فراینـد واردات بدون انتقال ارز و ثبت در دفاتـر مالیاتی، حمل یکسره، تمـدید مهلت ایفـای تعهـدات ارزی، سهمیه بنـدی و بهینه سازی مصـارف ارزی و ... با اخذ نظـرات اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف مورد بررسی قرار گیـرد و جهت تصویب به مراجع ذی ربط ارسال و تا پایان شهـریور ماه عملیاتی گـردد.