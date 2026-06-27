به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبات کمیته ارزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، امکان ثبت سند برنامه تولید سال ۱۴۰۵ در سامانه جامع تجارت برای برخی واحدها فعال شده است که شامل موارد زیر می‌شود:

- واحدهای تولیدی وزارت صمت که براساس فرمول فصل تابستان (ماکزیمم سابقه واردات دو سال گذشته) مشمول سهمیه نشده‌اند.

- ثبت این سند برای واحدهایی که در تابستان امسال سهمیه تولیدی دریافت کرده‌اند، در حال حاضر امکان‌پذیر نیست.

- سهمیه این واحدها در فصل تابستان ۱۴۰۵ به‌صورت خودکار و بر اساس ماکزیمم سابقه واردات دو سال گذشته محاسبه و اعمال خواهد شد.

*پس از ثبت سند برنامه تولید توسط کاربر، اسناد مذکور در سامانه طی سه مرحله بررسی و تأیید می‌گردد که به شرح زیر است:

- تأیید اولیه توسط ادارات کل استانی

- بررسی و تأیید نهایی توسط دفاتر تخصصی مربوطه

- تخصیص سهمیه توسط معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط

طبق اعلام تهران، پس از طی مراحل فوق، برای واحدهای مشمول، حداکثر تا ۳۰ درصد ظرفیت مندرج در پروانه بهره‌برداری به عنوان سهمیه ارزی فصل تابستان تعیین و اعمال خواهد شد.