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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

بیانیه وزارت خارجه درباره نقض آشکار تفاهم خاتمه جنگ توسط آمریکا

بیانیه وزارت خارجه درباره نقض آشکار تفاهم خاتمه جنگ توسط آمریکا

بیانیه وزارت امور خارجه درباره نقض آشکار یادداشت تفاهم خاتمه جنگ توسط آمریکا منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بیانیه وزارت امور خارجه درباره نقض آشکار یادداشت تفاهم خاتمه جنگ توسط آمریکا منتشر شد.

متن بیانیه به شرح ذیل است:

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی ارتش تروریستی آمریکا در شامگاه جمعه مورخ ۶ تیر ماه ۱۴۰۵ به چند نقطه در سواحل جنوبی ایران را به شدت محکوم می‌کند. این حملات وحشیانه که تاسیسات نظارت ساحلی ایران را مورد هدف قرار داد، نقض آشکار بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد و نیز نقض صریح بند اول یادداشت تفاهم خاتمه جنگ تحمیلی مورخ ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ است.

همزمان، رژیم اشغالگر و آپارتاید صهیونیستی نیز با هماهنگی آمریکا اقدام به حمله به لبنان کرد که نقض آشکار بند یک یادداشت تفاهم خاتمه جنگ می‌باشد.

وزارت امور خارجه ضمن تأکید بر حق ذاتی ایران برای دفاع از خود طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، تصریح می‌کند جمهوری اسلامی ایران با تمام توان از حاکمیت، امنیت و منافع ملی کشور دفاع خواهد کرد. ضربات دفاعی نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران علیه اهداف مرتبط با نیروهای متجاوز آمریکایی بر همین مبنا صورت گرفت. بدیهی است مسئولیت پیامدهای این وضعیت بر عهده رژیم متجاوز و عهدشکن آمریکا و طرف‌هایی است که به هر نحوی در ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه آمریکا علیه ایران همدستی کنند.

در همین ارتباط، بر ضرورت پایبندی کلیه کشورهای واقع در کرانه جنوبی خلیج فارس به اصل حسن هم‌جواری و رعایت اصل بنیادین حقوق بین‌الملل مبنی بر ممانعت از استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات آنها جهت ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه جمهوری اسلامی ایران، تأکید می‌گردد.

وزارت امور خارجه همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سایر نهادهای مسئول بین‌المللی می‌خواهد نسبت به نقض فاحش اصول و قواعد بنیادین منشور ملل متحد و حقوق بین‌الملل توسط آمریکا بی‌تفاوت نبوده و به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود در قبال صلح و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی عمل کنند.

کد مطلب 6871883
محسن صمیمی

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    نظرات

    • IR ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      11 3
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      هزاربارگفتیم که آمریکا پایبند نیست،مورد اعتماد نیست
    • US ۱۶:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
      2 0
      پاسخ
      آقا جون وقتی دشمنان ایران به حقوق بین الملل میگن کیلویی چند! شمام مقابله به مثل کنید و با زبان تهدید با تک تک کشورک های نخودی چک و چونه بزنید بجای حرفهای حاشیه ایی بی تعارف غرامت میلیاردها دلار تخریب رو از حلقومشون با تهدید بیرون بکشید و مطئمن باشید این کشورک های ترسو به خواسته ایران سرتسلیم میکنن و منابع دریافتی رو به مردم ایران تزریق کنید که جبهه مقاومت حق قوی تر بشه. نقد بستانید تا زمان از دست نرفته! هرجا پررویی کردند مشت محکم نشون شون بدید. این شیخک های خائن به ایران این زبانو خوب می فهم!

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