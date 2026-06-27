خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ محور شهرکرد-شلمزار به عنوان یکی از مهم‌ترین کریدورهای ارتباطی استان چهارمحال و بختیاری، مسیر ارتباطی کلیدی بین مرکز استان با مناطق شرقی و شهرستان‌هایی مانند شلمزار و فرخشهر محسوب می‌شود.

این محور پرتردد که نقش مهمی در جابه‌جایی مسافر، کالا و توسعه گردشگری منطقه دارد، سال‌هاست که در فهرست پروژه‌های اولویت‌دار چهارخطه‌سازی قرار گرفته است.

بخش مهمی از معارضات تأسیساتی در این محور رفع شده و عملیات اجرایی در قطعات کلیدی با سرعت بیشتری پیش می‌رود. جابه‌جایی تأسیسات آب در محدوده پیچ طاقانک و آغاز عملیات آسفالت‌ریزی، این بخش را به مرحله بهره‌برداری نزدیک کرده است.

این پروژه از سال‌های گذشته آغاز شده اما تداخل با تأسیسات زیربنایی مانند خطوط آب و برق و برخی معارضات اجتماعی، روند کار را در نقاطی کند کرده بود. با پیگیری‌های مستمر و همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، موانع اصلی برطرف شده و جبهه‌های کاری جدیدی بازگشایی گردیده است.

رفع تداخل با خط انتقال آب در پیچ طاقانک، شرایط را برای اجرای لایه دوم آسفالت فراهم کرده و این محدوده که یکی از نقاط حادثه‌خیز محور محسوب می‌شد، به زودی با نصب علائم و تجهیزات ایمنی زیر بار ترافیک قرار خواهد گرفت.

در محدوده بهرام‌آباد نیز جابه‌جایی تیرهای برق، امکان آغاز عملیات اجرایی را ایجاد کرده و فعالیت‌ها شامل خاک‌ریزی، بیس، ساب‌بیس و آسفالت در قطعه ۱۵ کیلومتری سه‌راهی خوزستان تا شمس‌آباد با جدیت ادامه دارد.

شروع ساخت زیرگذر طاقانک و اجرای روکش آسفالت در بخش‌هایی از مسیر، نشان از پیشرفت ملموس پروژه چهارخطه‌سازی به طول ۳۲ کیلومتر دارد.

بخشی از گره‌های اجرایی احداث باند دوم محور شهرکرد ـ شلمزار باز شد

سید احسان حسینی مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع بخش مهمی از معارضات تأسیساتی در محور شهرکرد ـ شلمزار خبر داد و گفت: با جابه‌ جایی تأسیسات آب در محدوده پیچ طاقانک و آغاز عملیات آسفالت‌ ریزی، این قطعه به زودی تکمیل و زیر بار ترافیک خواهد رفت.



مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری این مسیر را یکی از محور های مهم و پرتردد استان دانست و اظهار کرد: عملیات چهار خطه‌ سازی این محور از سال‌ های گذشته آغاز شده اما در برخی نقاط به دلیل تداخل با تأسیسات زیربنایی و سایر معضلات اجتماعی، روند اجرایی پروژه با کندی مواجه شده بود.

وی با اشاره به رفع معارض خط انتقال آب در محدوده پیچ طاقانک افزود: با پیگیری‌ های انجام شده و همکاری دستگاه‌ های خدمات‌ رسان، این مانع برطرف شد و اکنون عملیات آسفالت‌ ریزی در این محدوده در حال انجام است.

حسینی ادامه داد: در محدوده بهرام‌ آباد نیز با جابه‌جایی تیر های برق، جبهه کاری برای پیمانکار فراهم شده و عملیات اجرایی آغاز شده است. امیدواریم با رفع سایر معارضات باقی‌ مانده، عملیات چهار خطه‌ سازی محور شهرکرد ـ شلمزار به طول ۳۲ کیلومتر به طور کامل به پایان برسد و مردم استان از مسیر ایمن و استاندارد بهره‌ مند شوند.

پیچ طاقانک بزودی زیر بار ترافیک می‌رود

حمید ربیعی معاون فنی و مهندسی ساخت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی این پروژه گفت: محدوده پیچ طاقانک به دلیل تداخل با تأسیسات آب از جمله نقاطی بود که اجرای پروژه در آن با تأخیر مواجه شده بود.

وی افزود: با رفع این مشکل و همکاری شرکت آب و فاضلاب، عملیات اجرایی با سرعت مناسبی دنبال شد و هم‌ اکنون لایه دوم آسفالت در حال اجراست. پس از نصب علائم و تجهیزات ایمنی، این بخش طی روز های آینده به بهره‌ برداری خواهد رسید.

ربیعی خاطرنشان کرد: این محدوده در سال‌ های گذشته از نقاط حادثه‌خیز محور محسوب می‌شد و بهره‌ برداری از آن نقش مهمی در ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات خواهد داشت.

تداوم عملیات اجرایی در قطعه ۱۵ کیلومتری سه‌راهی خوزستان تا شمس‌آباد

خلیل مقصودی مشاور پروژه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح روند پیشرفت کار اظهار کرد: قطعه نخست پروژه از سه‌ راهی خوزستان تا شمس‌ آباد به طول تقریبی ۱۵ کیلومتر در حال اجراست و عملیات خاک ریزی، اجرای بیس، ساب‌ بیس و آسفالت در بخش‌ های مختلف آن ادامه دارد.

وی افزود: در محدوده بهرام‌ آباد پس از رفع معارضات تأسیساتی، عملیات اجرایی از حدود یک هفته گذشته آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود عملیات خاکی این بخش طی یک تا دو ماه آینده تکمیل شود.

مقصودی همچنین از اجرای روکش آسفالت در محدوده طاقانک تا شمس‌آباد و آغاز عملیات ساخت زیرگذر طاقانک خبر داد.

اشتغال‌زایی مستقیم برای ۷۰ نفر در کارگاه پروژه

خلیلی سرپرست کارگاه پروژه نیز با اشاره به ظرفیت تجهیزاتی و نیروی انسانی فعال در این طرح گفت: در حال حاضر حدود ۲۰ دستگاه ماشین‌ آلات راهسازی، ۲۵ دستگاه کامیون حمل مصالح و نزدیک به ۷۰ نفر نیروی انسانی به صورت مستقیم در اجرای پروژه مشغول فعالیت هستند.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های موجود برای تسریع در روند اجرای عملیات و تکمیل بخش‌ های باقی‌ مانده پروژه به کار گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تکمیل چهارخطه‌سازی محور شهرکرد-شلمزار، گام مهمی در ارتقای ایمنی تردد، کاهش تصادفات رانندگی و تسهیل حمل‌ونقل در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود. این پروژه با اتصال بهتر شهرستان‌ها، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی منطقه و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایفا خواهد کرد.

هماهنگی بین اداره کل راه و شهرسازی با شرکت‌های خدمات‌رسان، الگوی موفق رفع معارضات تأسیساتی را نشان می‌دهد و این تجربه می‌تواند در سایر پروژه‌های عمرانی استان نیز مورد استفاده قرار گیرد. پیشرفت عملیات در نقاط کلیدی مانند پیچ طاقانک و بهرام‌آباد، نویدبخش بهره‌برداری زودهنگام از بخش‌های تکمیل‌شده است.

فعالیت حدود ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی، ۲۵ دستگاه کامیون حمل مصالح و اشتغال مستقیم نزدیک به ۷۰ نیروی انسانی در کارگاه پروژه، علاوه بر جنبه فنی، تأثیر مثبتی بر اشتغال محلی داشته و نشان‌دهنده بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای تسریع اجرا است.

با ادامه روند فعلی و رفع معارضات باقی‌مانده، کل محور ۳۲ کیلومتری به استانداردهای روز ارتقا خواهد یافت و مردم استان از مسیری ایمن، سریع و باکیفیت بهره‌مند می‌شوند. این دستاورد بخشی از تلاش‌های گسترده برای توسعه کریدورهای حمل‌ونقل اصلی کشور است.

در نهایت، شتاب‌بخشی به پروژه‌های این‌چنینی نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را بهبود می‌بخشد بلکه زمینه‌ساز رشد گردشگری، تجارت و سرمایه‌گذاری در استان خواهد شد و توسعه پایدار زیرساخت‌ها را تقویت می‌کند.