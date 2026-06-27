محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: براساس آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی، تا روز سهشنبه تغییر محسوس دمایی در سطح استان نخواهیم داشت.
وی افزود: در این ایام به ویژه در ساعتهای بعد از ظهر، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و مرکزی به صورت متوسط و گاهی نسبتاً شدید پیشبینی میشود و احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی در این مناطق وجود دارد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان ادامه داد: شمال خلیج فارس نیز از اواسط روز دوشنبه مواج پیشبینی میشود.
سبزهزاری گفت: در شبانهروز گذشته شوش با دمای ۴۶.۴ و ایذه با دمای ۲۰.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی عنوان کرد: در شبانهروز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۴.۹ و کمینه دمای ۲۸.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
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