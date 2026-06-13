مارک زاکربرگ به اشتباه خود در اخراج نیروهای متا اعتراف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، زاکربرگ صدها میلیارد دلار در هوش مصنوعی هزینه کرد زیرا سعی دارد شیوه فعالیت داخل شرکت را حول محور این فناوری شکل دهد. این امر منعکس کننده الگویی گسترده تر میان شرکت های بزرگ آمریکایی به خصوص غول های فناوری است.

زاکربرگ در یادداشت خود پیشرفت های سریع در هوش مصنوعی و چالش های مربوط به شکوفایی این فناوری را توضیح داده است. همچنین وی در این باره نوشته است: ما با توجه به پیچیدگی این تغییرات اشتباهاتی کردیم و تقریبا مطمئن هستیم اشتباهات بیشتری نیز خواهیم کرد.

مدیر ارشد اجرایی متا همچنین اعلام کرده روی فراهم کردن ثبات هر چه بیشتر در حالیکه تغییرات سازمانی جلو می روند، تمرکز کرده است. او در ادامه نوشته است: من نمی خواهم وعده های زیادی بدهم زیرا جهان به شیوه ای که در کنترل ما نیست در حال تغییر است. زاکربرگ همچنین گفت متا پیش بینی نمی کند در سال جاری دیگر اخراج وسیع نیروی کار انجام شود.

به گفته او متا تلاش خواهد کرد برای کارکنانی که برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی به این حوزه منتقل شده‌اند، نقش‌های شغلی جدیدی پیدا کند. این اظهارات پس از آن مطرح شد که مالک فیس بوک در ماه می سال جاری میلادی یک بازسازی گسترده سازمانی انجام داد. این اقدام شامل اخراج ۱۰ درصد از نیروی کار متا در سراسر جهان و انتقال هفت هزار نفر از کارکنان به ابتکارها و پروژه‌های جدید مرتبط با جریان‌های کاری مبتنی بر هوش مصنوعی (AI workflows) بود.

مدیر متا افزود: ایجاد شغل های جدید برای افراد به ما امکان می دهد اندازه گروه های کاری را کاهش دهیم و بدانیم اگر در برخی موارد اشتباهی کنیم، می توانیم دوباره افراد را باز گردانیم.

متا از اظهار نظر درباره این یادداشت خودداری کرده است.

در این میان شرکت فناوری تصمیم دارد سرمایه گذاری خود را در برنامه‌های تقویت انسجام و همکاری تیمی افزایش دهد. این برنامه‌ها شامل اختصاص بودجه بیشتر برای گردهمایی‌های خارج از محل کار و رویدادهای شرکتی است. همچنین، این شرکت در ماه جولای یک هکاتون (Hackathon) بزرگ برگزار می‌کند تا همکاری میان تیم‌ها و توسعه مدل‌های جدید خود را تقویت کند.

به گفته زاکربرگ، متا نگرانی‌ها درباره افزایش دامنه مسئولیت‌های نظارتی مدیران را مدنظر قرار داده و قصد دارد این رویه را کاهش دهد.