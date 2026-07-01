هوش مصنوعی بلای جان کارمندان مایکروسافت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مرحله از اخراج ها احتمالا هفته آینده اعلام می شود. شرکت های آمریکایی در ماه های اخیر به کاهش نیروهای خود ادامه داده اند و موج جدیدی از اخراج ها در سراسر بخش های فناوری، رسانه و مالی دیده می شود. در این بخش ها سرمایه گذاری سنگینی روی زیرساخت هوش مصنوعی شده است.

طبق گزارش ها این مرحله از اخراج کارمندان شامل هزاران نفر در بخش های فروش و مشاوره و همچنین مشاغلی مانند بازی رایانشی ایکس باکس می شود. مایکروسافت از اظهار نظر درباره این گزارش خودداری کرده است. این شرکت از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ میلادی حدود ۲۲۸ هزار کارمند تمام وقت دارد. ایکس باکس که قیمت کنسول های بازی خود را در سراسر جهان افزایش داده با اشاره به عمیق تر شدن بحران جهانی قطعات، تصمیم دارد تعداد زیادی از نیروهایش را اشغال کند و هزینه های بازاریابی و بودجه های دیگر را کاهش دهد.

سازنده ویندوز همچنین مشغول بررسی گزینه های دیگر برای واحد ایکس باکس از جمله یک زیرمجموعه احتمالی یا تغییر ساختار آن به عنوان یک زیرمجموعه است.

این شرکت در جولای ۲۰۲۵ میلادی اعلام کرد حدود چهار درصد نیروی کار خود را اخراج میکند در آن زمان بیشترین میزان اخراج در سال های اخیر به حساب می آمد.

علاوه بر مایکروسافت، متا نیز برنامه های خود برای اخراج ۱۰ درصد نیروی کار خود را اعلام کرده و آمازون نیز برنامه هایی برای کاهش ۱۶ هزار شغل در واحدهایش در سراسر جهان دارد.