به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون کاراته، فائزه ترکمان، سرمربی تیم ملی امید دختران، درباره دومین مرحله لیگ کاراته‌وان اظهار داشت: در دومین مرحله لیگ کاراته‌وان هستیم. با اینکه نفرات اول و دوم ما از حضور در این دوره از مسابقات معاف بودند، اما سطح فنی و کیفی مسابقات نسبت به مرحله اول بسیار بالاتر بود و استعدادهای فوق‌العاده‌ای را شاهد بودیم. فرصت بسیار خوبی بود تا ورزشکاران را ببینیم و با آرامش بیشتری ارزیابی کنیم.

وی ادامه داد: نفرات برتر این دوره از مسابقات را به اردوهای تیم ملی دعوت می‌کنیم تا فرصت داشته باشند توانایی‌های خود را محک بزنند. این نفرات پس از پایان مرحله انتخابی با ورزشکارانی که اکنون نفرات اول و دوم و اردونشین تیم ملی هستند رقابت خواهند کرد و در نهایت نفرات برتر در اردو باقی می‌مانند. یک ماه مانده به مسابقات قهرمانی آسیا نیز ترکیب نهایی تیم را اعلام و اعزام خواهیم کرد.

ترکمان افزود: قطعاً نفراتی که در اردوهای تیم ملی حضور دارند، به دلیل تمرینات مستمر از آمادگی بهتری برخوردار هستند، اما تمام تلاش ما این است که نفرات برتر این دوره از مسابقات، پیش از رقابت با نفرات داخل اردو، ابتدا با یکدیگر به صورت دوره‌ای مبارزه کنند و سپس نفر برتر با نفرات اول و دوم تیم ملی رقابت کند تا در نهایت بهترین نفرات مشخص شود.

سرمربی تیم ملی امید دختران درباره شرایط وزن منهای ۵۵ کیلوگرم گفت: لازم می‌دانم اشاره کنم که در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم، فاطمه زهرا سعیدآبادی که در دوره گذشته مدال طلا را کسب کرده بود و نفر اول ما محسوب می‌شد، با توجه به عملکرد بسیار خوبش در مسابقات قهرمانی آسیا بزرگسالان، گزینه حضور در بازی‌های آسیایی شده است. از آنجا که بازی‌های آسیایی با فاصله حدود ۱۰ روز نسبت به مسابقات رده‌های پایه برگزار می‌شود، با تصمیم کادر فنی بزرگسالان و فدراسیون، احتمال دارد نتوانیم از حضور ایشان در مسابقات امید استفاده کنیم. به همین دلیل این دوره از مسابقات به ما کمک کرد تا در این وزن، نفرات جدیدی را شناسایی کنیم تا در صورت نبود سعیدآبادی، جایگزین مناسبی برای ایشان داشته باشیم.

وی درباره روند آماده‌سازی تیم ملی نیز اظهار داشت: تا امروز، پس از مرحله اول انتخابی، سه مرحله اردو برگزار کرده‌ایم. اردوی نخست به میزبانی خرم‌آباد برگزار شد که جا دارد از هیئت کاراته استان لرستان بابت میزبانی بسیار خوب تشکر کنم. مرحله دوم به میزبانی شهرستان ملارد و با حمایت باشگاه سیماران برگزار شد که از این باشگاه نیز بابت حمایت از تیم ملی قدردانی می‌کنم. مرحله سوم نیز با کمک فدراسیون کاراته در تهران برگزار شد و اکنون در مرحله دوم انتخابی تیم ملی قرار داریم.

ترکمان ادامه داد: در تمام این اردوها تلاش کردیم از ظرفیت ورزشکاران بومی استان‌های میزبان نیز استفاده کنیم تا در آینده بتوانند به تیم ملی کمک کنند و فرصت بیشتری برای رشد و پرورش داشته باشند.

وی درباره ملی‌پوشان امید گفت: بچه‌هایی که اکنون در اردو حضور دارند، نسل جدید تیم ملی امید هستند و آینده تیم ملی بزرگسالان را تشکیل خواهند داد. این دختران بسیار مستعد، بااستعداد، فرمانبردار و بااخلاق هستند و از عملکرد آنها رضایت دارم. همچنین از همکاری کادر فنی تیم ملی، خانم نسیبه طاهری از مربیان سازنده استان کرمان و خانم زکاله از مربیان سازنده استان گیلان تشکر می‌کنم. خوشبختانه با هماهنگی و اتحاد کامل پیش می‌رویم تا بتوانیم بهترین نفرات را برای مسابقات قهرمانی آسیا انتخاب کنیم.

سرمربی تیم ملی امید دختران در پایان گفت: لازم می‌دانم تأکید کنم که کاراته یکی از محبوب‌ترین رشته‌های ورزشی در میان دختران ایران است و آمار استان‌ها نیز این موضوع را نشان می‌دهد. از وزیر محترم ورزش و جوانان درخواست دارم نگاه ویژه‌ای به رشته کاراته داشته باشند؛ به‌ویژه در زمینه سالن‌های اختصاصی، برگزاری مسابقات و ورود حامیان مالی، زیرا این رشته بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارد. ما نیز در مقابل این حمایت‌ها، با کسب مدال و به اهتزاز درآوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران پاسخ خواهیم داد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به عنوان سرمربی تیم ملی و مربی سازنده‌ای که سال‌ها برای این رشته تلاش کرده‌ام، از فدراسیون، مسئولان، داوران و مربیان درخواست دارم نگاه ویژه‌تری به تیم‌های ملی پایه داشته باشند، چرا که همین تیم‌های پایه آینده تیم‌های ملی بزرگسالان را می‌سازند. اگر پایه‌ها تقویت شوند، آینده بزرگسالان نیز تضمین خواهد شد.