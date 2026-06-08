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۱۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۲۰

تمام ظرفیت‌های ملی برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد بسیج می‌شود

تمام ظرفیت‌های ملی برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد بسیج می‌شود

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفت: ستاد اربعین آمادگی دارد تمامی ظرفیت‌های ملی خود را برای پشتیبانی از برنامه‌های این ایام در اختیار استان خراسان رضوی قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان، در نشست ستاد اربعین و دهه پایانی صفر در مشهد، اظهار کرد: در حوزه اعتبارات نیز رایزنی‌های لازم با فراکسیون زیارت انجام شده و مقرر شده است منابع مالی ویژه‌ای علاوه بر اعتبارات جاری اربعین در نظر گرفته شود. همچنین آمادگی داریم موضوعات و نیازهای مطرح‌شده در کمیته‌های مختلف را به‌صورت ویژه پیگیری کنیم.

رئیس ستاد اربعین و دهه پایانی صفر کشور با پیشنهاد برگزاری جلسات اختصاصی برای دهه پایانی صفر افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و تجربیات ارزشمند ستاد اربعین، برگزاری نشست‌های تخصصی ویژه دهه پایانی صفر می‌تواند به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و رفع مسائل اجرایی کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت گسترده موکب‌های مردمی اشاره کرد و گفت: بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ موکب دارای شناسنامه در سراسر کشور فعال هستند و می‌توان از این ظرفیت ارزشمند برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد بهره گرفت. همچنین امکان استفاده از ظرفیت موکب‌ها و نیروهای مردمی استان‌های مختلف کشور برای پشتیبانی از برنامه‌های دهه پایانی صفر وجود دارد.

پورجمشیدیان با اشاره به حضور زائران خارجی در این ایام خاطرنشان کرد: هر ساله زائران و هیئت‌هایی از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، افغانستان و عراق در مراسم‌های مذهبی مشهد حضور پیدا می‌کنند و لازم است تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به این زائران نیز پیش‌بینی شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تأکید کرد: در حوزه حمل‌ونقل، تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی لجستیکی و سایر نیازهای اجرایی، آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد. همچنین در صورت نیاز، موضوع تأمین اقلام مورد نیاز از طریق هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ملی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: موضوع تأمین ارز مورد نیاز زائران نیز از طریق مکاتبه با بانک مرکزی در حال پیگیری است و تلاش می‌شود هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

پورجمشیدیان همچنین به ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مختلف کشور برای تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز اشاره کرد و گفت: امکان بهره‌گیری از توان لجستیکی و پشتیبانی نهادها و دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران فراهم است.

رئیس ستاد اربعین و دهه پایانی صفر کشور در پایان با تأکید بر جایگاه ویژه زیارت در کشور اظهار داشت: نگاه وزارت کشور و ستاد اربعین به موضوع زیارت، نگاهی راهبردی و ملی است و آمادگی داریم جلسات هماهنگی و پیگیری مرتبط با زیارت و به‌ویژه دهه پایانی صفر را به‌صورت منظم و مستمر در مشهد برگزار کنیم.

کد مطلب 6853691

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