به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان، در نشست ستاد اربعین و دهه پایانی صفر در مشهد، اظهار کرد: در حوزه اعتبارات نیز رایزنی‌های لازم با فراکسیون زیارت انجام شده و مقرر شده است منابع مالی ویژه‌ای علاوه بر اعتبارات جاری اربعین در نظر گرفته شود. همچنین آمادگی داریم موضوعات و نیازهای مطرح‌شده در کمیته‌های مختلف را به‌صورت ویژه پیگیری کنیم.

رئیس ستاد اربعین و دهه پایانی صفر کشور با پیشنهاد برگزاری جلسات اختصاصی برای دهه پایانی صفر افزود: با توجه به ظرفیت‌ها و تجربیات ارزشمند ستاد اربعین، برگزاری نشست‌های تخصصی ویژه دهه پایانی صفر می‌تواند به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ها و رفع مسائل اجرایی کمک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت گسترده موکب‌های مردمی اشاره کرد و گفت: بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ موکب دارای شناسنامه در سراسر کشور فعال هستند و می‌توان از این ظرفیت ارزشمند برای خدمت‌رسانی به زائران مشهد بهره گرفت. همچنین امکان استفاده از ظرفیت موکب‌ها و نیروهای مردمی استان‌های مختلف کشور برای پشتیبانی از برنامه‌های دهه پایانی صفر وجود دارد.

پورجمشیدیان با اشاره به حضور زائران خارجی در این ایام خاطرنشان کرد: هر ساله زائران و هیئت‌هایی از کشورهای مختلف از جمله پاکستان، افغانستان و عراق در مراسم‌های مذهبی مشهد حضور پیدا می‌کنند و لازم است تمهیدات لازم برای ارائه خدمات مناسب به این زائران نیز پیش‌بینی شود.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تأکید کرد: در حوزه حمل‌ونقل، تأمین کالاهای اساسی، پشتیبانی لجستیکی و سایر نیازهای اجرایی، آمادگی کامل برای همکاری با دستگاه‌های اجرایی استان وجود دارد. همچنین در صورت نیاز، موضوع تأمین اقلام مورد نیاز از طریق هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ملی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: موضوع تأمین ارز مورد نیاز زائران نیز از طریق مکاتبه با بانک مرکزی در حال پیگیری است و تلاش می‌شود هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود نداشته باشد.

پورجمشیدیان همچنین به ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های مختلف کشور برای تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز اشاره کرد و گفت: امکان بهره‌گیری از توان لجستیکی و پشتیبانی نهادها و دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران فراهم است.

رئیس ستاد اربعین و دهه پایانی صفر کشور در پایان با تأکید بر جایگاه ویژه زیارت در کشور اظهار داشت: نگاه وزارت کشور و ستاد اربعین به موضوع زیارت، نگاهی راهبردی و ملی است و آمادگی داریم جلسات هماهنگی و پیگیری مرتبط با زیارت و به‌ویژه دهه پایانی صفر را به‌صورت منظم و مستمر در مشهد برگزار کنیم.