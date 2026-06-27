به گزارش خبرگزاری مهر، ایسنا نوشت: احمد اسماعیلزاده با بیان اینکه شاهد عرضه و فروش داروهای تزریق کاهش وزن هستیم، اظهار کرد: این داروها، تنوع و قیمت گزافی دارند. اگرچه اثربخشی این آمپولها در مقالات علمی تاییده شده، اما میبایست برای افراد خاص، در شرایط خاص و طبق دستور پزشک یا متخصص تغذیه تجویز شوند. به عبارت دیگر، تمام افرادی که اضافه وزن دارند نباید از این داروهای تزریقی استفاده کنند.
این متخصص تغذیه درباره ضرورت تغییر سبک زندگی گفت: این داروها سبب کاهش اشتها و در نتیجه کاهش وزن میشوند. افرادی که اضافه وزن دارند و کاندیدای دریافت داروهای تزریقی کاهش وزن باشند، میبایست سبک زندگی خود را تغییر دهند. اگر سبک زندگی خود را تغییر ندهند، بازگشت وزن بیشتری نسبت به آنچه کم کردهاند، تجربه میکنند. داروهای تزریقی کاهش وزن برای افرادی مناسب است که BMI بالای ۳۵ تا ۴۰ دارند و وزن آنها بیش از ۱۰۰ کیلوگرم است و همچنین افرادی که توان تبعیت از رژیم غذایی یا کنترل اشتهای خود را ندارند.
او ادامه داد: افراد چاقی که به بیماریهایی مانند دیابت، آپنه خواب (تنگی نفس در خواب) و درد کمر یا پا مبتلا هستند، جزو کاندیداهای دریافت این داروهای کاهش وزن به حساب میآیند. این داروها برای تمام افراد مبتلا به چاقی و اضافهوزن مناسب نیست؛ بلکه برای برخی افراد و تحت شرایط خاص کاربرد دارد. اگرچه این داروها اثربخشی خوبی دارند، اما اگر مصرفکنندگان این داروها از اصلاح سبک زندگی غافل شوند، بازگشت وزن بیشتری را تجربه میکنند.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: افرادی که داروهای کاهش وزن را تزریق میکنند، روند کاهش وزن را به عینه مشاهده میکنند. این کاهش وزن به دلیل کاهش اشتها است؛ در چنین شرایطی که افراد کاهش وزن را تجربه میکنند از انجام فعالیتهای ورزشی دوری میکنند. مصرفکنندگان این داروها، از دستدادن بافت عضلانی را تجربه میکنند؛ بنابراین هنگامی که بازگشت وزن رخ میدهد، چربی در بدن انباشته میشود و بدن را بدفرم میکند.
این متخصص تغذیه درباره پیامدهای مصرف طولانیمدت داروهای کاهش وزن تصریح کرد: مصرف داروهای لاغری میبایست برای دورهای معین باشد؛ این در حالی است که برخی برای طولانیمدت از این داروها استفاده میکنند. التهاب «تیروئید» و «پانکراس» از پیامدهای مصرف طولانیمدت این داروها است. با توجه به اینکه مصرف طولانیمدت این داروها پیامدهایی به همراه دارد، استفاده طولانیمدت را به هیچوجه توصیه نمیکنیم.
اسماعیلزاده درباره چگونگی مصرف داروهای لاغری گفت: این داروها برای عبور از بحران وزنی افرادی که کاندیدای مصرف هستند، کاربرد دارد. به طور مثال، این دارو برای افراد بالای ۱۰۰ کیلو مناسب است تا وزن آنها به میزان ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم طی بازه زمانی ۳ ماهه کاهشیابد. در کنار مصرف دارو، سبک زندگی افراد میبایست اصلاح شود و کاهش وزن با رژیم غذایی باشد.
مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اظهار کرد: معضل چاقی و اضافه وزن، گریبان دو سوم افراد بالغ جامعه را گرفته است. متاسفانه، تمام افراد مبتلا به چاقی و اضافهوزن تصور میکنند که طی یک یا دو شب به چاقی و اضافهوزن مبتلا شدهاند. براساس چنین تفکری هم برای کاهش وزن عجله دارند؛ این در حالی است که کاهش وزن سریع با عوارض جبران ناپذیری همراه است. اثربخشی و کاهش وزن شدید از دلایل اقبال جامعه از داروهای کاهش وزن است، اما باید بدانیم با خطر سنگهای کلیوی و صفراوی و همچنین تحلیل بافت عضلانی مواجه هستیم. متاسفانه، مردم فقط کاهش وزن سریع را میبینند و نسبت به پیامدهای این موضوع غافل هستند.
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