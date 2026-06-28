خیرخواه: هدف ما سهمیه تیمی ناگویا بود نه مدال/ انتقادات منصفانه نیست

رضا خیرخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی ژیمناستیک هنری در مسابقات قهرمانی آسیا و کسب سهمیه تیمی بازیهای آسیایی ناگویا گفت: هدف اصلی ما در مسابقات قهرمانی آسیا امسال کسب سهمیه تیمی بازیهای آسیایی ناگویا بود. ما معمولاً روی تکوسیلهها تمرکز داریم و مهدی الفتی نیز عمدتاً در تکوسیله شرکت میکرد، اما برای کسب سهمیه تیمی ناچار شدیم از او و در ۶ وسیله استفاده کنیم و همین موضوع باعث شد تمرکز روی تکوسیلهها کمتر شود. هدف اصلی ما در این دوره بیشتر کسب سهمیه تیمی بود تا مدالگیری.
وی گفت: پیش از مسابقات هم اعلام کرده بودیم که هدف اصلی، گرفتن سهمیه است و در کنار آن اگر مدال هم به دست آمد، یک امتیاز مثبت محسوب میشود. محراب احمد کهنی در ۶ وسیله شرکت کرد و در پنج وسیله به ما کمک کرد و تمام تمرکزش روی یک وسیله نبود که مدال بگیرد. همچنین ما حدود ۴۰ تا ۵۰ روز وقفه و تعطیلی داشتیم و عملاً در شرایط جنگی تمرین زیادی نداشتم. با وجود این شرایط، به نظر من این یکی از بهترین نتایج ژیمناستیک در این وضعیت بود. تیم در شرایطی که وقفههای متعدد و محدودیتهای تمرینی داشت، عملکرد قابل قبولی ارائه داد.
سرمربی تیم ژیمناستیک هنری عنوان کرد: از عملکرد ژیمناستها بسیار راضی هستم،آنها در ۶ وسیله بسیار خوب کار کردند این در حالی که ما در دو سه سال اخیر در ۶ وسیله در مسابقهای حاضر نشده بودیم. در این مسابقات ۱۸ تیم کامل و در مجموع حدود ۲۳ کشور شرکت کرده بودند. برخی میگفتند که ۱۰ تیم در این مسابقات حضور داشتند اما این طور نبود. برخی کشورها هم به صورت تکی یا سهنفره حضور داشتند. با این حال، تیم ما بدون ایراد جدی و با عملکردی منسجم مسابقه داد.
خیرخواه تأکید کرد: در حال حاضر تمرکز ما بر آمادهسازی برای بازیهای آسیایی ناگویا است. برنامه اولیه ما حضور در شش وسیله برای کسب سهمیه بود و پس از آن تصمیم داریم در بازیهای آسیایی با تمرکز روی تکوسیلهها شرکت کنیم تا بتوانیم عملکرد دقیقتر و متمرکزتری داشته باشیم. بازگشت احمد کهنی نیز بسیار امیدوارکننده بود. او پس از دو سال دوری از میادین و مسابقات، با وجود شرایط سخت و مدت کوتاه تمرین (حدود سه ماه)، توانست با کسب مدال برنز شروع خوبی داشته باشد. با این حال عملکرد قابل قبولی ارائه داد و به تیم کمک کرد.
سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری عنوان کرد: کهنی دو سال از میادین دور بود و طبیعتاً کسی که این مدت طولانی از فضای مسابقه فاصله داشته باشد، از نظر روحی هم شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشته است. با این حال، ما تلاش کردیم با او کار کنیم، روحیهاش را بازسازی کنیم و با قدرت او را به شرایط مسابقه برگردانیم و خوشبختانه توانست مقام سوم را کسب کند؛ آن هم در شرایطی که نفرات اول و دوم از قهرمانان جهان و المپیک بودند.
وی گفت: واقعیت این است که اصلاً انتظار مدال از او نداشتم و حتی به خودش هم گفته بودم هدف در اولین حضور فقط شرکت در مسابقه و مدیریت استرس است، نه نتیجهگیری. اما خدا را شکر توانست این مرحله را هم پشت سر بگذارد. در همین مسابقات، قهرمان المپیک کارلوس حتی به فینال هم نرسید. صحبتهایی مبنی بر اینکه تیم ضعیف شده یا عملکرد ورزشکاران افت کرده، عادلانه نیست. ژیمناستیک رشتهای است که در آن تضمین دائمی وجود ندارد؛ ممکن است یک قهرمان بزرگ هم روزش نباشد و نتیجه نگیرد.
خیرخواه خاطرنشان کرد: تمرکز اصلی مهدی الفتی روی ۶ وسیله بود و ما از ابتدا هم اعلام کرده بودیم که هدف اصلی، کسب سهمیه بوده نه مدال. با این وجود، بچهها با غیرت کار کردند و توانستند مدال هم کسب کنند. خوشحالیم که این نتایج باعث شده سطح توقع از ژیمناستیک ایران بالا برود، هرچند بعضیها این موضوع را به اشتباه به شکل منفی برداشت میکنند. در گذشته، حتی رسیدن به فینال برای ما جشن محسوب میشد، اما امروز توقعات بالا رفته است. با این حال باید توجه داشت که برخی از افرادی که درباره این رشته اظهار نظر میکنند، تخصص کافی ندارند و تحلیلهایشان دقیق و منصفانه نیست.
سرمربی تیم ملی ژیمناستیک هنری گفت: شرایط مسابقات نیز بسیار خاص بود؛ ما در شرایط دشوار و حتی شرایط جنگی تمرین کردیم، اردوها گاهی با وقفه مواجه میشد و تمرینات منظم بهسختی پیش میرفت. بنابراین این نتایج با توجه به این شرایط، ارزشمند است. ما سهمیه تیمی بازیهای آسیایی ناگویا و دو مدال برنز هم گرفتیم و نقدهایی که به تیم میشود عادلانه نیست.
وی در مورد برنامههای تیم برای بازیهای آسیایی ناگویا گفت: دو نفر از بچهها مثل الفتی و کهنی که در مسابقات قهرمانی آسیا مدال گرفتهاند دیگر نیازی به انتخابی مجدد ندارند. همچنین برای سه نفر دیگر انتخابی برگزار میکنیم. برنامه ما این است که پنج نفر نهایی بر اساس نمرات و استانداردهای مشخص انتخاب شوند؛ بهگونهای که هر ورزشکار در یک یا دو وسیله تخصصی خود در بالاترین سطح قرار بگیرد.
خیرخواه گفت: در این مسیر، محراب احمد کهنی و مهدی الفتی از قبل انتخاب شدهاند و برای سه نفر باقیمانده انتخابی برگزار خواهد شد. همچنین از سایر ورزشکارانی که فکر میکنند شرایط لازم را دارند دعوت میکنیم فیلم عملکرد خود را برای من یا کادر فنی ارسال کنند تا در صورت تأیید، برای انتخابی دعوت خواهند شد. بعد از مسابقات انتخابی اردوها تا بازیهای آسیایی ادامه خواهد داشت.
وی در مورد پیشبینی عملکرد ژیمناستیک در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: پیشبینی مدال در ژیمناستیک بسیار دشوار است. این رشته جایی برای اشتباه ندارد؛ در بسیاری از رشتهها امکان جبران وجود دارد، اما در ژیمناستیک یک اشتباه کوچک میتواند همه چیز را تغییر دهد. به همین دلیل نمیتوان با قطعیت از مدال صحبت کرد، اما هدف ما همیشه تلاش برای کسب بهترین نتیجه و افتخارآفرینی برای کشور است. باید از فدراسیون ژیمناستیک هم تشکر کنم که در این شرایط سخت اعزام کردند. برای اولین بار دختران در شاخه هنری در مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شدند و کار بزرگی صورت گرفت.
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