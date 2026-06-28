به گزارش خبرنگار مهر، آذرماه سال گذشته بود که زهرا اینچه درگاهی با حکم قضایی از ریاست فدراسیون ژیمناستیک تعلیق شد و پس از آن به دنبال برگزاری مجمع فوق العاده، وجیهه نقوی به عنوان سرپرست این فدراسیون انتخاب شد.

در فرودین ماه سال جاری، فدراسیون جهانی ژیمناستیک سرپرستی وجیهه نقوی را در فدراسیون ژیمناستیک نپذیرفت. اگر چه فدراسیون جهانی بر اساس مستنداتی که در اختیارش قرار گرفته بود نام زهرا اینچه درگاهی را از سایت خود حذف کرده اما معتقد بود که نرگس اینچه درگاهی به عنوان نایب رئیس فدراسیون، سرپرست است و وجیهه نقوی در این فدراسیون نقشی ندارد.

دلیل آن هم این است که در مجمعی که برگزار شد برکناری نرگس اینچه درگاهی و عبدالرحیم سپهرتاج از نایب رئیسی اول و دوم فدراسیون در دستور جلسه قرار نگرفته بود اما در طول برگزاری مجمع با پیشنهاد مطرح شده اعضا به برکناری آنها رای داده بودند اما چون در دستور جلسه ارائه شده به فدراسیون جهانی این موضوع (برکناری نواب) قرار نداشت آن مجمع و مصوباتش به تائید فدراسیون جهانی نرسید.

در نهایت با هماهنگی فدراسیون جهانی ژیمناستیک ۲۲ اردیبهشت مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برای برکناری نواب رئیس برگزار شد و در نهایت وجیهه نقوی به عنوان نایب رئیس اول انتخاب شد.

در تاریخ ۲۰ خردادماه فدراسیون جهانی ژیمناستیک بعد از برگزاری دومین مجمع فوق‌العاده برای این فدراسیون، نام رئیس را تغییر و محمد شروین اسبقیان را به عنوان سرپرست این فدراسیون (Acting President) معرفی کرد.البته در آن زمان هنوز نام محسن سلیمانی به عنوان دبیر در فدراسیون جهانی درج شده بود که چند روز پیش هم سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک دوباره به روز رسانی شد و این بار نام محسن سلیمانی هم حذف و نام محمد ایزدفر به عنوان سرپرست دبیری در فدراسیون جهانی درج شد.

پیش از این، پس از پایان مجمع فوق‌العاده اول فدراسیون ژیمناستیک، شروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش اعلام کرد ثبت‌نام نامزدهای ریاست این فدراسیون از ۲۹ اردیبهشت آغاز خواهد شد و پس از بررسی شرایط احراز، زمان دقیق انتخابات اعلام می‌شود. معاون وزیر ورزش تأکید کرد که هدف این است تا ظرف سه ماه آینده تکلیف ریاست فدراسیون مشخص شود تا پیش از بازی‌های آسیایی، فدراسیون دارای رئیس باشد اما در آن زمان با توجه به اینکه مجمع اول از سوی فدراسیون جهانی ژیمناستیک تایید نشده بود این کار به تعویق افتاد.

حالا پس از تأیید مجمع فوق‌العاده فدراسیون و تعیین تکلیف سرپرست فدراسیون اصلی‌ترین موضوع بحث روند ثبت نام از نامزدهای ریاست فدراسیون ژیمناستیک است.طبق پیگیری‌های خبرنگار مهر قرار است ثبت نام از نامزدهای پست ریاست فدراسیون ژیمناستیک پایان تیرماه انجام شود و تا پیش از برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا فدراسیون ژیمناستیک صاحب رئیس شود.

تیم ملی ژیمناستیک هنری ایران در مسابقات قهرمانی آسیا که به میزبانی چین برگزار شد، توانست به صورت تیمی سهمیه بازی‌های آسیایی ناگویا را کسب کند و قرار است انتخابی تیم ملی ژیمناستیک هنری برای دیگر نفرات هم از ۲۲ تیرماه برگزار شود تا پس از مشخص شدن ترکیب نهایی تیم اردوهای تیم ملی برای بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شود. در دوره گذشته ژیمناستیک ایران توانست توسط مهدی الفتی به مدال نقره برسد. مدالی که پس از ۸۰ سال برای ژیمناستیک ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا به دست آمد.