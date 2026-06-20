احمد کهنی به مدال برنز آسیایی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی احمدکهنی ملی‌پوش ژیمناستیک هنری ایران، در فینال وسیله دارحلقه مسابقات قهرمانی آسیا با کسب امتیاز ۱۴.۱ به مدال برنز رسید. در این رقابت، یانگ هانون و ژانگ پاهنگ از چین مدال‌های طلا و نقره گرفتند.

لازم به ذکر است کهنی پس از دو سال دوری اجباری از مسابقات، موفق به کسب این مدال شد.



پیش از این، امروز پوریا امانی‌فرد دیگر نماینده ایران در فینال دارحلقه جوانان به رقابت پرداخت و در پایان در رده ششم قرار گرفت. فردا مهدی الفتی در فینال پرش خرک بزرگسالان و پوریا امانی‌فرد در بخش جوانان همین وسیله مسابقه خواهند داد.