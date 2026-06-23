حذف نام سلیمانی از فدراسیون جهانی/ دبیری ایزدفر در فدراسیون ژیمناستیک

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی ژیمناستیک در بهروزرسانی مربوط به مشخصات کشورهای عضو خود، نام سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان را بهعنوان «Acting President» یا همان سرپرست و رئیس موقت در سایت خود ثبت کرد.
پیش از این در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک نام محسن سلیمانی بهعنوان دبیرکل فدراسیون ژیمناستیک ایران دیده میشد که امروز سه شنبه فدراسیون جهانی هم این موضوع را به روز رسانی کرد و در نهایت نام سلیمانی از سایت جهانی حذف و نام محمد ایزدفر به عنوان سرپرست دبیری درج شد.
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