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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۸

حذف نام سلیمانی از فدراسیون جهانی/ دبیری ایزدفر در فدراسیون ژیمناستیک

حذف نام سلیمانی از فدراسیون جهانی/ دبیری ایزدفر در فدراسیون ژیمناستیک

فدراسیون جهانی ژیمناستیک با حذف نام محسن سلیمانی، محمد ایزدفر را به‌عنوان سرپرست دبیری این فدراسیون جایگزین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی ژیمناستیک در به‌روزرسانی مربوط به مشخصات کشورهای عضو خود، نام سیدمحمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان را به‌عنوان «Acting President» یا همان سرپرست و رئیس موقت در سایت خود ثبت کرد.

پیش از این در سایت فدراسیون جهانی ژیمناستیک نام محسن سلیمانی به‌عنوان دبیرکل فدراسیون ژیمناستیک ایران دیده می‌شد که امروز سه شنبه فدراسیون جهانی هم این موضوع را به روز رسانی کرد و در نهایت نام سلیمانی از سایت جهانی حذف و نام محمد ایزدفر به عنوان سرپرست دبیری درج شد.

حذف نام سلیمانی از فدراسیون جهانی/ دبیری ایزدفر در فدراسیون ژیمناستیک

کد مطلب 6868820
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • GB ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۲
      0 0
      پاسخ
      بدون دخالت ایران فدراسیون جهانی اقدام به تغییر سمت نمایندگان کشورها نمی کند. چطور است که نام معاون فدراسیون را جایگزین رپیس فدراسیون کرده است؟

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