سرهنگ جواد افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای برنامههای مقابله با جرائم مرتبط با حفاریهای غیرمجاز و صیانت از میراث فرهنگی، مأموران انتظامی شهرستان فریدن هنگام کنترل خودروهای عبوری در محور دامنه به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و آن را برای بررسی دقیقتر متوقف کردند.
وی افزود: مأموران پس از انجام بازرسی از خودرو، موفق به کشف سه دستگاه گنجیاب غیرمجاز شدند که متهمان قصد جابهجایی و احتمالاً بهرهبرداری از آنها را در اقدامات غیرقانونی داشتند.
فرمانده انتظامی شهرستان فریدن با بیان اینکه در این رابطه دو متهم دستگیر شدند، تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و خودروی حامل این تجهیزات نیز توقیف شد.
وی با تأکید بر اینکه استفاده از دستگاههای گنجیاب و انجام حفاریهای غیرمجاز، صرفاً یک تخلف عادی نیست بلکه تهدیدی جدی برای میراث تاریخی و فرهنگی کشور به شمار میرود، خاطرنشان کرد: اینگونه اقدامات میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به آثار تاریخی وارد کند و به همین دلیل پلیس با سودجویان این حوزه با قاطعیت برخورد میکند.
سرهنگ افشاری ادامه داد: حفاظت از میراث فرهنگی، وظیفهای همگانی است و پلیس در کنار دستگاههای مسئول، اجازه نخواهد داد افراد فرصتطلب با انگیزههای سوداگرانه به سرمایههای تاریخی و هویتی کشور تعرض کنند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک در زمینه حفاری غیرمجاز، نگهداری، خرید و فروش یا جابهجایی تجهیزات گنجیاب، موضوع را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا در سریعترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.
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