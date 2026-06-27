به گزارش خبرنگار مهر، عارف امرایی ظهر امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باهدف ارتقای ایمنی کریدورهای مواصلاتی و تسهیل در تردد زائران اربعین حسینی و همچنین شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید، عملیات گسترده راهداری را از ابتدای سال جاری تا پایان خردادماه اجرا شده است.

خط‌کشی بیش از هزار کیلومتر از جاده‌ها

وی با تأکید بر اینکه تأمین ایمنی تردد کاربران جاده‌ای اولویت نخست مجموعه راهداری است، گفت: باهدف میزبانی شایسته از زائران و عزاداران، تمامی توان عملیاتی و لجستیکی خود را به کار گرفتیم تا با انجام پروژه‌های شامل بهسازی و لکه‌گیری آسفالت، خط‌کشی و نصب علائم ایمنی، پاک‌سازی و شانه‌سازی راه‌ها، آماده‌باش راهداران و استقرار ماشین‌آلات در محورهای پرتردد استان، شاهد ترافیکی ایمن و روان در کریدورهای استان باشیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان در تشریح جزئیات اقدامات انجام شده گفت: در حوزه نگهداری راه‌ها، عملیات روکش آسفالت به طول ۹۳ کیلومتر در محورهای مواصلاتی استان اجرایی شده است. همچنین در بخش ایمن‌سازی، اقداماتی نظیر نصب ۶ کیلومتر نیوجرسی و تهیه و نصب ۸۰ کیلومتر گاردریل باهدف ارتقای ضریب ایمنی جاده‌ها در دستور کار قرار گرفت.

امرایی با اشاره به آمار قابل‌توجه خط‌کشی و علائم جاده‌ای، تصریح کرد: خط‌کشی هزار و ۵۰۰ کیلومتر از راه‌های استان و نصب ۱۵ هزار عدد انواع تابلو و علائم هشداردهنده و اطلاعاتی، گام مهمی در جهت افزایش دید در شب و کاهش سوانح جاده‌ای بوده است.

به‌روزرسانی سیستم روشنایی ۲۰۰ کیلومتر جاده

وی در ادامه به بهبود وضعیت روشنایی راه‌ها پرداخت و افزود: در راستای ارتقای ایمنی نقاط حساس، سیستم روشنایی ۲۰۰ کیلومتر از محورهای استان به‌روزرسانی شد و در دونقطه پرتردد «بلوران» و «ورودی زاغه» نیز شاهد احداث روشنایی نقطه‌ای بودیم. همچنین باهدف رفع نقاط پرتصادف که دغدغه اصلی ما در راهداری است، عملیات اصلاح هندسی در دونقطه حادثه‌خیز شامل «جلگه» و «گردنه شهید داراب کوشکی» با انجام شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان با اشاره به اهمیت نگهداری ابنیه فنی به‌عنوان بازوان اصلی راه‌های استان، تصریح کرد: در این بازه زمانی، پنج دستگاه پل احداث و تعریض شد، لایروبی دهانه پل‌ها ۲۰۰ دستگاه انجام گرفت و ۳۳ دستگاه پل تحت تعمیرات اساسی و جزئی قرار گرفتند. همچنین اصلاح ۵۰ سازه تقاطعی و تعمیر حفاظ ۲۰ دستگاه پل، از دیگر اقدامات انجام شده برای حفظ و پایداری ابنیه فنی استان است.

امرایی، تأکید کرد: مجموعه راهداری لرستان با تمام توان و تا حصول اطمینان از ایمنی کامل محورها، به خدمت‌رسانی به زائران و هم‌وطنان عزیز ادامه خواهد داد.