به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جهانی، شامگاه چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، از آمادگی کامل راهداران و راهدارخانه‌های استان تهران برای خدمت‌رسانی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

وی که مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران است، اظهار کرد: تمامی راهداران، نیروهای عملیاتی، راهدارخانه‌ها و اکیپ‌های راهداری در سراسر محورهای مواصلاتی استان تهران در آماده‌باش کامل قرار دارند تا خدمات لازم را به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه کنند.

جهانی افزود: با توجه به پیش‌بینی افزایش حجم سفرها و تردد خودروها به سمت پایتخت، برنامه‌ریزی‌های لازم برای استقرار نیروهای راهداری، آماده‌سازی ماشین‌آلات، تجهیزات راهدارخانه‌ها و نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی انجام شده تا تردد با ایمنی، نظم و روانی بیشتری صورت گیرد.

وی تصریح کرد: راهداران با انجام گشت‌های مستمر و پایش وضعیت راه‌ها در محورهای مواصلاتی مستقر خواهند بود و از شرکت‌کنندگان در مراسم نیز انتظار می‌رود با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، مدیریت زمان سفر، توجه به توصیه‌های راهداران و پرهیز از توقف‌های غیرضروری در حاشیه راه‌ها، در برگزاری هرچه منظم‌تر این مراسم همکاری کنند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران با تأکید بر فعالیت شبانه‌روزی راهدارخانه‌های استان، خاطرنشان کرد: تمامی راهدارخانه‌ها با تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، آماده پشتیبانی از راهداران و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای هستند.

جهانی در پایان گفت: خدمت‌رسانی به مردم در چنین مناسبت‌های مهم ملی وظیفه‌ای ارزشمند است و راهداران استان تهران با تمام توان، امکانات و ظرفیت‌های خود برای برگزاری ایمن، منظم و روان این مراسم در کنار مردم خواهند بود.