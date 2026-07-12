به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسن اسدی با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای ساماندهی ترافیک در شیراز اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد ظرفیت‌های جدید پارکینگ، یکی از اولویت‌های شهرداری برای مدیریت هوشمند تردد در کلان‌شهر مذهبی و گردشگرپذیر شیراز است.

وی افزود: پروژه‌های جدید پارکینگ شهری بر اساس مطالعات جامع حمل‌ونقل شهر شیراز در سال ۱۴۰۲ و با رویکردی علمی و آینده‌نگر طراحی شده‌اند و می‌توانند نقش مؤثری در کاهش مشکلات ترافیکی و استفاده بهینه از ظرفیت معابر داشته باشند.

شهردار شیراز با بیان اینکه عملیات اجرایی احداث پارکینگ در سه نقطه کلیدی شهر شامل پارک‌سوار احمدی، پارکینگ غدیر و پایانه کاراندیش آغاز شده است، گفت: این پروژه‌ها در مجموع بیش از ۲۵۰۰ جای پارک جدید ایجاد می‌کنند.

اسدی ادامه داد: علاوه بر این طرح‌ها، احداث چند پارکینگ طبقاتی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد که با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت جدید پارکینگ‌های عمومی شهر شیراز به حدود ۳۵۰۰ خودرو افزایش خواهد یافت.

پارکینگ و پارک‌سوار احمدی؛ پروژه‌ای برای کاهش ترافیک مرکز شهر

وی با اشاره به پروژه بزرگ پارکینگ و پارک‌سوار احمدی در خیابان احمدی شمالی بیان کرد: این طرح در زمینی به وسعت ۴۶ هزار مترمربع در یکی از محورهای پرتردد شهر در حال اجراست و شامل دو بخش پارکینگ خودرو و پایانه اتوبوس خواهد بود.

شهردار شیراز گفت: بخش پارکینگ سواری این مجموعه شامل چهار طبقه زیرزمین و چهار طبقه روی زمین طراحی شده و ظرفیت ایجاد حدود یک‌هزار و ۶۰۰ جای پارک را دارد؛ همچنین بخش پایانه اتوبوس نیز با سه طبقه زیرزمین و یک طبقه روی زمین احداث می‌شود.

اسدی با تأکید بر تأثیر این پروژه در ساماندهی تردد در محدوده مرکزی شهر افزود: بهره‌برداری از این مجموعه می‌تواند به کاهش ترافیک، ساماندهی خودروهای متوقف در حاشیه معابر، افزایش ایمنی تردد، کاهش آلودگی هوا و بهبود نظم شهری کمک کند.

جانمایی پارکینگ‌ها بر اساس مطالعات ترافیکی

وی با بیان اینکه جانمایی و ظرفیت‌سنجی پارکینگ‌های جدید بر مبنای مطالعات کارشناسی انجام شده است، تصریح کرد: بررسی‌های میدانی، تحلیل داده‌های ترافیکی و ارزیابی شبکه معابر شهری، به‌ویژه در محدوده‌های پرتردد و مرکزی، مبنای اجرای این پروژه‌ها بوده است.

شهردار شیراز خاطرنشان کرد: توسعه پارکینگ‌های عمومی، به‌ویژه در هسته مرکزی شهر، یکی از مؤثرترین راهکارها برای روان‌سازی ترافیک، کاهش توقف‌های حاشیه‌ای و استفاده بهینه از ظرفیت معابر شهری محسوب می‌شود و مدیریت شهری این موضوع را با جدیت دنبال می‌کند.