به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایثار، بهروز بزرگی مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید و امور ایثارگران، درباره اجرای طرح «مدیریت مورد» اظهار کرد: این طرح در راستای دستور ریاست عالی بنیاد مبنی بر استقرار فرایند سازمان مددکاری در بنیاد شهید و امور ایثارگران و پس از طرح در شورای معاونان، به صورت پایلوت در سه استان تهران بزرگ، شهرستان‌های تهران و البرز آغاز شده است.

وی افزود: در مرحله نخست، دوره‌های آموزشی و توجیهی برای کارکنان برگزار شده و نخستین جلسات آموزشی با حضور دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، برای آشنایی همکاران با مفهوم مدیریت مورد و شیوه اجرای آن برگزار شد.

مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید ادامه داد: در مرحله بعد، آموزش قوانین و مقررات مرتبط با حوزه‌های مختلف از جمله معاونت تعاون و امور اجتماعی، حوزه بهداشت و درمان، معاونت حقوقی و معاونت فرهنگی در دستور کار قرار گرفته است تا کارکنان بتوانند خدمات مورد نیاز جامعه ایثارگری را به صورت جامع پیگیری کنند.

بزرگی با اشاره به تغییر رویکرد بنیاد در این طرح گفت: در مدل جدید، بنیاد شهید از یک سازمان صرفاً مددکاری به سمت سازمانی «مددکارمحور» حرکت می‌کند و تمامی کارکنان در این فرایند نقش خواهند داشت.

وی توضیح داد: بر اساس این طرح، تعداد مشخصی از پرونده‌های ایثارگران به هر کارمند واگذار می‌شود و آن فرد مسئول پیگیری تمامی امور، درخواست‌ها و مشکلات خانواده‌های تحت پوشش خود خواهد بود؛ به گونه‌ای که خانواده ایثارگر برای پیگیری مسائل خود با یک فرد مشخص در ارتباط خواهد بود.

مدیرکل مددکاری و مشاوره بنیاد شهید با بیان اینکه اجرای آزمایشی طرح طی سه تا چهار هفته آینده دنبال خواهد شد، تصریح کرد: پس از بررسی نقاط قوت و ضعف اجرای پایلوت، طرح به صورت سراسری در کشور اجرا خواهد شد.

وی درباره جامعه هدف این طرح نیز گفت: در مرحله نخست، همسران و والدین شهدا و همچنین جانبازان بالای 25 درصد در قالب طرح پایلوت تحت پوشش قرار می‌گیرند، اما در صورت موفقیت اجرای طرح، تمامی خانواده‌های ایثارگران از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

بزرگی بیشترین مطالبات و مراجعات جامعه ایثارگری را مربوط به حوزه‌های پذیرش، تسهیلات و خدمات مددکاری عنوان کرد و افزود: هدف اصلی طرح مدیریت مورد، تسهیل ارتباط خانواده‌های ایثارگران با بنیاد و افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی به درخواست‌ها است.

وی در پایان با اشاره به چالش‌های اجرای این طرح گفت: اجرای هر طرح تحول‌آفرین با مقاومت‌ها و چالش‌هایی همراه است، اما با همکاری مدیران استانی، کارکنان بنیاد و بخش‌های مختلف از جمله معاونت توسعه و مرکز تحول، نوسازی و فناوری اطلاعات، تلاش خواهیم کرد این طرح با کمترین چالش و بیشترین منفعت برای جامعه ایثارگری اجرا شود.