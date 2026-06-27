دستگیری فروشنده سلاح غیرمجاز در بازار تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه خرید و فروش سلاح‌های غیرمجاز در محدوده بازار بزرگ تهران، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پایگاه هفتم پلیس اطلاعات قرار گرفت.

بررسی‌های اطلاعاتی و اقدامات فنی و عملیاتی چندهفته‌ای مأموران، منجر به شناسایی و ردیابی متهم شد. تحقیقات نشان داد وی قصد دارد با سوءاستفاده از ازدحام جمعیت در ایام محرم، یک قبضه سلاح کمری را در محدوده چهارراه گلوبندک به یکی از مشتریان خود تحویل دهد،

بر همین اساس، مأموران پلیس یک روز پیش از تاسوعای حسینی(ع) با اجرای عملیاتی غافلگیرانه، متهم را در محل موردنظر دستگیر کردند. در بازرسی از وی، یک قبضه سلاح کمری به‌همراه خشاب و تعدادی فشنگ کشف و ضبط شد.

بر اساس تحقیقات اولیه، متهم در اظهارات خود عنوان کرده است که تصور می‌کرده است تمرکز نیروهای پلیس در ایام محرم صرفاً بر تأمین امنیت مراسم‌های مذهبی معطوف است و به همین دلیل فرصت مناسبی برای انجام معامله غیرقانونی خواهد داشت.

این عملیات بار دیگر بیانگر اشراف اطلاعاتی، هوشیاری و آمادگی کامل پلیس تهران بزرگ در رصد و مقابله با جرائم و تأمین امنیت شهروندان در تمامی شرایط و مناسبت‌ها است.