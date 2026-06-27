  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۶

برخورد هواپیما به یک آسمان‌خراش در چین با یک کشته و ۱۳ زخمی+ فیلم

برخورد هواپیما به یک آسمان‌خراش در چین با یک کشته و ۱۳ زخمی+ فیلم

در پی برخورد یک هواپیما به ساختمانی ۵۲۸ متری در پکن، یک نفر کشته و ۱۳ تن زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک فروند هواپیمای سبک در پایتخت چین به بلندترین ساختمان پکن برخورد کرد که منجر به کشته شدن خلبان و زخمی شدن ۱۳ نفر دیگری شد که در هواپیما حضور نداشتند.

دولت محلی منطقه چائویانگ امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مجروحان تحت درمان پزشکی بوده و مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.

در این بیانیه آمده است: یک هواپیمای سبک ورزشی تک موتوره و ۲ نفره هنگام پرواز در نزدیکی جاده کمربندی سوم شرقی در چائویانگ با یک ساختمان بلند برخورد کرد.

در این بیانیه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد علت این سانحه، آمده است: فقط یک نفر در هواپیما خلبان بود که جان باخت.

این ساختمان ۵۲۸ متری که با نام برج CITIC یا China Zun شناخته می‌شود، در منطقه تجاری مرکزی پکن قرار دارد که روزانه هزاران گردشگر از آن بازدید می‌کنند.

کد مطلب 6872350

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها