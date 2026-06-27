به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، یک فروند هواپیمای سبک در پایتخت چین به بلندترین ساختمان پکن برخورد کرد که منجر به کشته شدن خلبان و زخمی شدن ۱۳ نفر دیگری شد که در هواپیما حضور نداشتند.

دولت محلی منطقه چائویانگ امروز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مجروحان تحت درمان پزشکی بوده و مقامات در حال بررسی این حادثه هستند.

در این بیانیه آمده است: یک هواپیمای سبک ورزشی تک موتوره و ۲ نفره هنگام پرواز در نزدیکی جاده کمربندی سوم شرقی در چائویانگ با یک ساختمان بلند برخورد کرد.

در این بیانیه که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد، بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد علت این سانحه، آمده است: فقط یک نفر در هواپیما خلبان بود که جان باخت.

این ساختمان ۵۲۸ متری که با نام برج CITIC یا China Zun شناخته می‌شود، در منطقه تجاری مرکزی پکن قرار دارد که روزانه هزاران گردشگر از آن بازدید می‌کنند.