به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامه‌های هفته وحدت کردستان اظهار کرد: یادواره شمس قریشی از سال ۱۳۸۴ با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی استان برگزار شده و طی این سال‌ها به یکی از برنامه‌های شاخص آیینی کردستان تبدیل شده است.

وی افزود: این برنامه به نام شمس قریشی، از عارفان و چهره‌های برجسته فرهنگی کردستان، برگزار می‌شود و آثار این شاعر و عارف در شکل‌گیری بخش مهمی از سنت مولودی‌خوانی استان نقش داشته است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان با اشاره به سروده‌های شمس قریشی به زبان‌های کردی و فارسی گفت: بخشی از مولودنامه‌ها و معراج‌نامه‌هایی که امروزه در مجالس مولودی‌خوانی استان خوانده می‌شود، از آثار برجای‌مانده از این شخصیت فرهنگی است.

فرهادی با اشاره به روند برگزاری دوره‌های پیشین یادواره اظهار کرد: این مراسم در دوره‌های مختلف در مکان‌هایی همچون مرقد شمس قریشی، مجموعه ورزشی تختی و مجلس برگزار شده و بیست‌ویکمین دوره آن نیز سال گذشته با حضور نماینده ولی‌فقیه در کردستان برگزار شد.

وی ادامه داد: بیست‌ودومین دوره یادواره امسال با همراهی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی و حمایت استانداری و هدایت نماینده ولی‌فقیه در استان، در مسجد جامع سنندج برگزار خواهد شد.

بزرگداشت استاد دف و مداح کردستان

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی کردستان همچنین از پیش‌بینی بخش ویژه‌ای برای پاسداشت یاد و خاطره سیدعلاءالدین یاسینی خبر داد و گفت: این بخش با توجه به نزدیک شدن به سالگرد درگذشت این مداح و استاد دف استان، در حاشیه یادواره برگزار می‌شود.

فرهادی با اشاره به ظرفیت حضور مهمانان داخلی و خارجی در برنامه‌های هفته وحدت افزود: پیشنهاد شده است تعدادی از مهمانان این برنامه‌ها در یادواره شمس قریشی نیز حضور داشته باشند تا ارتباط این رویداد با برنامه‌های هفته وحدت تقویت شود.

وی خاطرنشان کرد: هدف مجموعه‌های فرهنگی و اجرایی استان این است که دوره بیست‌ودوم یادواره شمس قریشی متناسب با فضای ماه ربیع‌الاول، میلاد پیامبر اکرم (ص) و هفته وحدت برگزار شود و بخشی از ظرفیت ارزشمند فرهنگی و آیینی کردستان را به مخاطبان معرفی کند.