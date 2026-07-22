امنیت جنوب کرمان اولویت راهبردی مجلس شورای اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر نظارتی خود به جنوب استان کرمان در جمع خبرنگاران از تصویب نهایی طرح استقرار فرماندهی انتظامی مستقل جنوب کرمان در جیرفت خبر داد و آن را گامی بلند و سرنوشت‌ساز دانست که نویدبخش بستری امن و آرام برای بالندگی و شکوفایی این دیار ولایت‌مدار خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه جنوب کرمان، پهنه‌ای سرشار از غیرت و استقامت است و در تار و پود امنیت کشور نقشی بی‌بدیل دارد، افزود: سفر ما به این دیار، صرفا یک حضور اداری نبود، بلکه پیمایش میدانی برای رصد خلأهای امنیتی و تبدیل تهدیدها به فرصت‌هایی برای پیشرفت بود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما کرمان را نه فقط یک استان که یکی از ستون‌های استوار دفاع و امنیت در معادلات کلان ملی می‌دانیم گفت: موضوع تأمین امنیت پایدار در جنوب کرمان، دغدغه جدی مجلس است و شرایط خاص جغرافیایی و وسعت این منطقه، می‌طلبید که نگاهی ویژه‌ تر به ساختار فرماندهی آن داشته باشیم.

عزیزی، افزود: از این رو، استقرار و استقلال فرماندهی انتظامی جنوب کرمان در شهرستان جیرفت نه یک خواسته که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بود که خوشبختانه با همت همگانی به تصویب رسید.

وی با اشاره به رفع موانع موجود تأکید کرد: کار به فضل الهی و همت مسئولین بسیار خوب پیش رفته است و اکنون دیگر هیچ مانع ساختاری برای تحقق این مهم وجود ندارد و با مهیا شدن شرایط نهایی، به‌زودی شاهد استقلال کامل این فرماندهی خواهیم بود.

وی ادامه داد: این اقدام، نوید بخش آرامشی است که بستر را برای تمامی فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی هموار می‌سازد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی در پایان سخنان خود، با قدردانی از صبر و بصیرت مردمان این خطه خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم تا تمام مسائل مطرح شده در شورای تأمین را در سطح وزارتخانه‌ها تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنیم، چرا که امنیت میوه شیرین انسجام مدیریتی است و ما متعهدیم که امنیت این مردم عزیز را با بالاترین کیفیت تضمین کنیم، چرا که این مردم، سرمایه‌های گران‌سنگ انقلاب هستند.