طالبی: استان کرمان پیشتاز تأمین امنیت و آرامش در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح یکشنبه در جمع کارکنان حوزه امنیتی استانداری و مدیران زیرمجموعه معاونت امنیتی و انتظامی استانداری کرمان اظهار داشت: فرایند کار و فعالیت همکاران در حوزه‌های تحت مسئولیت، منجر به شناخته شدن استان کرمان به عنوان یکی از استان‌های فعال در حوزه امنیت در سطح کشور شده است.

وی با اشاره به عملکرد مجموعه امنیتی استان کرمان در مقابله با تهدیدات امنیتی افزود: در این حوزه عملکرد بسیار خوبی را پشت سر گذاشته‌ایم؛ به ویژه برگزاری باشکوه دو مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، علی‌رغم دغدغه‌های متعدد امنیتی در سطح استان و کشور، نشان‌دهنده توانمندی‌های ما بوده است.

استاندار کرمان با بیان اینکه در کنار مدیریت چالش‌های امنیتی، اقدامات مؤثری در حوزه سرمایه‌گذاری نیز صورت گرفته است، تصریح کرد: با همراهی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی، زمینه توسعه فعالیت‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله گردشگری، فراهم شده است.

طالبی، همچنین از رضایت مکرر مسئولان ارشد کشوری از وضعیت امنیتی استان کرمان خبر داد و گفت: در طول یک سال و نیم گذشته، بارها از سوی مسئولان نیروهای مسلح، وزارت کشور، وزیر کشور و معاون امنیتی ایشان، رضایت از وضعیت امنیتی استان و نحوه مدیریت چالش‌های امنیتی اعلام شده است.

وی با تأکید بر آثار مستقیم امنیت بر حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان کرمان بیان کرد: ارتقای احساس امنیت در کرمان به صورت مستقیم بر مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تأثیرگذار است و در حال حاضر، بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، استان کرمان در حوزه امنیت سرمایه‌گذاری، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

استاندار کرمان ابراز امیدواری کرد که نتایج فعالیت‌های مجموعه امنیتی این استان در کوتاه‌ترین زمان ممکن در زندگی مردم، افزایش علاقه‌مندی به نظام جمهوری اسلامی و رشد و پویایی هرچه بیشتر استان نمایان شود.