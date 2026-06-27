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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۵

همدان میزبان ویژه‌برنامه «شبی با خورشید» همزمان با آیین تشییع قائد امت

همدان میزبان ویژه‌برنامه «شبی با خورشید» همزمان با آیین تشییع قائد امت

همدان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ویژه‌برنامه «شبی با خورشید» همزمان با آیین تشییع پیکر قائد امت در همدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت برگزاری برنامه‌ای در شان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم برنامه‌های مرتبط با مراسم تشییع به صورت متمرکز، منسجم و در قالبی ارزشمند برگزار شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان افزود: در اجرای این ویژه‌برنامه از توانمندی هنرمندان استان و همچنین ظرفیت علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا بهره گرفته خواهد شد تا برنامه از نظر محتوایی و هنری در سطح مطلوبی برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ادامه داد: ویژه‌برنامه «شبی با خورشید» بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، با اجرای بخش‌های متنوع فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد که از جمله آن می‌توان به شعرخوانی، نی‌نوازی، اجرای سرود با همراهی موسسات قرآنی، مداحی، نقالی و سخنرانی اشاره کرد.

کد مطلب 6872400

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