به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت برگزاری برنامهای در شان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تلاش میکنیم برنامههای مرتبط با مراسم تشییع به صورت متمرکز، منسجم و در قالبی ارزشمند برگزار شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان افزود: در اجرای این ویژهبرنامه از توانمندی هنرمندان استان و همچنین ظرفیت علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا بهره گرفته خواهد شد تا برنامه از نظر محتوایی و هنری در سطح مطلوبی برگزار شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ادامه داد: ویژهبرنامه «شبی با خورشید» بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، با اجرای بخشهای متنوع فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد که از جمله آن میتوان به شعرخوانی، نینوازی، اجرای سرود با همراهی موسسات قرآنی، مداحی، نقالی و سخنرانی اشاره کرد.
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