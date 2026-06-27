به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا جوادی عصر شنبه در جمع خبرنگاران با تاکید بر ضرورت برگزاری برنامه‌ای در شان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: تلاش می‌کنیم برنامه‌های مرتبط با مراسم تشییع به صورت متمرکز، منسجم و در قالبی ارزشمند برگزار شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان افزود: در اجرای این ویژه‌برنامه از توانمندی هنرمندان استان و همچنین ظرفیت علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا بهره گرفته خواهد شد تا برنامه از نظر محتوایی و هنری در سطح مطلوبی برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان ادامه داد: ویژه‌برنامه «شبی با خورشید» بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، با اجرای بخش‌های متنوع فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد که از جمله آن می‌توان به شعرخوانی، نی‌نوازی، اجرای سرود با همراهی موسسات قرآنی، مداحی، نقالی و سخنرانی اشاره کرد.