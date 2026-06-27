رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: تسهیل مسیر درمان در دستور کار است

به گزارش خبرگزاری مهر، اله کرم اخلاقی در نشست تخصصی کارگروه استانی صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج باهدف ارتقای حمایت‌های مالی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های درمانی، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، در این نشست ضمن قدردانی از تعامل سازنده سازمان‌های بیمه‌گر، بر اولویت‌بندیِ کاهش هزینه‌های درمانی تأکید کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: تسهیل مسیر درمان و تأمین به‌موقع مطالبات مراکز درمانی، از راهبردهای اصلی دانشگاه است که با تداوم همکاری‌های بین سازمانی با جدیت دنبال می‌شود.

ارتقای شاخص‌های حمایتی بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان و دبیر این کارگروه، با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ و سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از اصلاحات جدید در شیوه‌نامه اجرایی صندوق خبر داد.

داراب بارگاهی تصریح کرد: در راستای تحقق عدالت در سلامت، تعداد بیماری‌های تحت پوشش صندوق از ۱۰۷ به ۱۳۳ نوع افزایش‌یافته و سقف پرداخت سالیانه حمایت‌های مالی به ۱۰۰ میلیون تومان ارتقا یافته است که گامی مؤثر در کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها محسوب می‌شود.

به‌روزرسانی سامانه‌های HIS و تسهیل فرآیندهای درمانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با اشاره به برنامه‌های اجرایی این معاونت، بر ضرورت ارتقای استانداردهای خدماتی تأکید کرد و گفت: به‌روزرسانی جامع سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی (HIS) در سراسر استان جهت ثبت دقیق اطلاعات بیماران نشان‌دار، در کنار توسعه زیرساخت‌های کلینیک‌های آنکولوژی، در دستور کار قرار دارد.

حسن کشاورز افزود: هدف ما این است که فرآیندهای پذیرش و درمان بیماران مبتلا به سرطان با کمترین چالش اداری و در محیطی بهینه صورت پذیرد.

در این نشست که بر هم‌افزایی سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز درمانی برای توسعه چتر حمایتی و کاهش سهم پرداختی بیماران تمرکز داشت، اعضای کارگروه ضمن بررسی چالش‌های موجود، راهکارهای عملیاتی جهت تسهیل در ارائه خدمات تخصصی و دسترسی بهتر بیماران به منابع درمانی را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.