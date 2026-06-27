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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: تسهیل مسیر درمان در دستور کار است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر: تسهیل مسیر درمان در دستور کار است

بوشهر-  رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر گفت: تسهیل مسیر درمان و تأمین به‌موقع مطالبات مراکز درمانی از راهبردهای اصلی دانشگاه است که با تداوم همکاری‌های بین سازمانی با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، اله کرم اخلاقی در نشست تخصصی کارگروه استانی صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج باهدف ارتقای حمایت‌های مالی و بهینه‌سازی زیرساخت‌های درمانی، به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ، در این نشست ضمن قدردانی از تعامل سازنده سازمان‌های بیمه‌گر، بر اولویت‌بندیِ کاهش هزینه‌های درمانی تأکید کرد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: تسهیل مسیر درمان و تأمین به‌موقع مطالبات مراکز درمانی، از راهبردهای اصلی دانشگاه است که با تداوم همکاری‌های بین سازمانی با جدیت دنبال می‌شود.

ارتقای شاخص‌های حمایتی بیمه سلامت

مدیرکل بیمه سلامت استان و دبیر این کارگروه، با ارائه گزارشی از عملکرد سال ۱۴۰۴ و سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از اصلاحات جدید در شیوه‌نامه اجرایی صندوق خبر داد.

داراب بارگاهی تصریح کرد: در راستای تحقق عدالت در سلامت، تعداد بیماری‌های تحت پوشش صندوق از ۱۰۷ به ۱۳۳ نوع افزایش‌یافته و سقف پرداخت سالیانه حمایت‌های مالی به ۱۰۰ میلیون تومان ارتقا یافته است که گامی مؤثر در کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارها محسوب می‌شود.

به‌روزرسانی سامانه‌های HIS و تسهیل فرآیندهای درمانی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با اشاره به برنامه‌های اجرایی این معاونت، بر ضرورت ارتقای استانداردهای خدماتی تأکید کرد و گفت: به‌روزرسانی جامع سامانه‌های اطلاعات بیمارستانی (HIS) در سراسر استان جهت ثبت دقیق اطلاعات بیماران نشان‌دار، در کنار توسعه زیرساخت‌های کلینیک‌های آنکولوژی، در دستور کار قرار دارد.

حسن کشاورز افزود: هدف ما این است که فرآیندهای پذیرش و درمان بیماران مبتلا به سرطان با کمترین چالش اداری و در محیطی بهینه صورت پذیرد.

در این نشست که بر هم‌افزایی سازمان‌های بیمه‌گر و مراکز درمانی برای توسعه چتر حمایتی و کاهش سهم پرداختی بیماران تمرکز داشت، اعضای کارگروه ضمن بررسی چالش‌های موجود، راهکارهای عملیاتی جهت تسهیل در ارائه خدمات تخصصی و دسترسی بهتر بیماران به منابع درمانی را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار دادند.

کد مطلب 6872390

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