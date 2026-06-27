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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۴۶

واکنش اینفانتینو به تساوی ایران و مصر در جام جهانی

واکنش اینفانتینو به تساوی ایران و مصر در جام جهانی

رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) به تساوی ایران و مصر در جام جهانی واکنش نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی ایران و مصر در چارچوب رقابت‌های جام جهانی صبح امروز به وقت ایران در شهر سیاتل برگزار شد و در پایان با تساوی یک-یک به پایان رسید.

جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) پس از پایان این مسابقه با تمجید از کیفیت بازی گفت: امشب چه بازی اینجا در سیاتل بین ایران و مصر بود. بازی در پایان مساوی شد ولی از دقیقه اول تا آخر بازی احساسات جریان داشت و تمام آن چیزی که فوتبال نیاز داشت، در بازی بود.

وی افزود: تبریک به مصر برای صعود به مرحله بعدی و ایران هم هنوز شانس دارد تا به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم صعود کند.

او ادامه داد: واقعا یک بازی عالی بود. هواداران هر ۲ تیم عالی بودند چون فوتبال جهان را متحد می‌کند. این یک جام جهانی حماسی است.

کد مطلب 6872415
فریبا جلیل خانی

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