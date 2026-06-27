بازگشت تیم ملی فوتبال ایران به تیخوانا + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از یک بازی سنگین و بدون انجام استراحت حرفه‌ای، ساعت ۴ صبح روز شنبه به وقت محلی به تیخوانا رسیدند!



ملی‌پوشان پس از بازی بصورت مستقیم از ورزشگاه به فرودگاه رفتند و پس از تأخیری یک ساعته در پرواز راهی تیخوانا شدند.



نکته جالب در مقابل هتل تیم ملی در تیخوانا، حضور تعداد زیادی خبرنگار و تصویربردار و همچنین هواداری مکزیکی بود که در نیمه شب فریاد «ایران» سر می‌داد.