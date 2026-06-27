بازگشت تیم ملی فوتبال ایران به تیخوانا + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از یک بازی سنگین و بدون انجام استراحت حرفهای، ساعت ۴ صبح روز شنبه به وقت محلی به تیخوانا رسیدند!
ملیپوشان پس از بازی بصورت مستقیم از ورزشگاه به فرودگاه رفتند و پس از تأخیری یک ساعته در پرواز راهی تیخوانا شدند.
نکته جالب در مقابل هتل تیم ملی در تیخوانا، حضور تعداد زیادی خبرنگار و تصویربردار و همچنین هواداری مکزیکی بود که در نیمه شب فریاد «ایران» سر میداد.
اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ بلافاصله راهی کشور مکزیک شدند و ۴ صبح به وقت محلی وارد شهر تیخوانا شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رسانه فدراسیون فوتبال، اعضای تیم ملی فوتبال ایران پس از یک بازی سنگین و بدون انجام استراحت حرفهای، ساعت ۴ صبح روز شنبه به وقت محلی به تیخوانا رسیدند!
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