فیفا به ایران بدعهدی کرده است/ اگر حذف هم شویم باید از ما تقدیر شود!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و مصر در آخرین بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ صبح امروز شنبه ۶ تیر به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.
روزبه چشمی در رابطه با این بازی اظهار داشت: تیم ملی ایران در این رقابتها با مشکلات متعدد اداری و لجستیکی مواجه بوده و شرایط موجود بسیار پیچیده و دشوار است.
او ادامه داد: تیم در «انزوای کامل» قرار دارد و از ابتداییترین امکانات حمایتی نیز بیبهره است؛ از جمله نبود رسانههای ایرانی همراه، غیبت هماهنگکنندگان رسانهای و مسئولان اجرایی، و همچنین عدم حضور رئیس یا نواب رئیس فدراسیون فوتبال ایران در کنار تیم. این شرایط فشار روانی زیادی را به بازیکنان تحمیل کرده و باعث شده روند ریکاوری جسمی و ذهنی بهدرستی انجام نشود. مسئولان فیفا نیز به وعدههای خود عمل نکردهاند و با وجود تعهدات اولیه، مشکلات همچنان پابرجاست.
مدافع تیم ملی ایران تصریح کرد: عملکرد تیم در دیدار برابر مصر نشان داد بازیکنان با وجود تمام سختیها، ۹۰ دقیقه جنگنده و منسجم ظاهر شدند و از نظر فنی و روحی توان بالایی دارند.
او گفـت: با این حال، نبود تمرکز ذهنی کافی و شرایط نامناسب آمادهسازی باعث شده تیم از برخی فرصتها در مسابقات استفاده نکند و نتیجه لازم را کسب نکند.
چشمی همچنین افزود: اتحاد و همدلی بین بازیکنان باعث شده فشارها بهتر مدیریت شود و تیم بتواند در برابر شرایط دشوار مقاومت کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی بازیکنان ارائه عملکردی در شأن مردم ایران و تلاش برای صعود از گروه است و حتی در صورت حذف، از تلاش تمام اعضای تیم باید تقدیر شود. انتظار داریم فوتبال از مسائل سیاسی جدا شود و فیفا شرایطی عادلانهتر برای همه تیمها فراهم کند.
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