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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۷

وقوع حریق در انبار علوفه دامداری محور هرند – قهی؛ آتش تحت کنترل است

وقوع حریق در انبار علوفه دامداری محور هرند – قهی؛ آتش تحت کنترل است

اصفهان-مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از وقوع حریق دامداری واقع در محور هرند به روستای قهی در شهرستان کوهپایه خبر داد و گفت: این حادثه با اعزام سریع نیروهای امدادی تلفات جانی نداشت.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر امروز وقوع حریق در محل انبار و دپوی علوفه یک واحد دامداری در محور جاده‌ای هرند به روستای قهی گزارش شد.

وی افزود: بلافاصله عوامل مدیریت بحران شهرستان کوهپایه به همراه تیم‌های آتش‌نشانی از شهرداری‌های کوهپایه، هرند، تودشک، شهرک صنعتی کوهپایه و پایگاه هاشم‌آباد به محل حادثه اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به انجام عملیات اطفای حریق تصریح کرد: نیروهای امدادی در حال مهار کامل آتش هستند و با اقدام به‌موقع از گسترش حریق به سایر بخش‌های دامداری جلوگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه آسیب جانی به افراد وارد نشده و آتش در حال حاضر تحت کنترل است.

شیشه‌فروش ادامه داد: بررسی علت وقوع حریق پس از پایان عملیات و ایمن‌سازی کامل محل توسط کارشناسان مربوطه انجام خواهد شد.

کد مطلب 6872419

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