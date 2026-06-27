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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۱

کشف ۸۷ انشعاب غیرمجاز آب در هیرمند

کشف ۸۷ انشعاب غیرمجاز آب در هیرمند

هیرمند - مدیر امور آب و فاضلاب هیرمند از کشف ۸۷ انشعاب غیر مجاز آب در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا ظهر از کشف ۸۷ انشعاب غیر مجاز آب در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: بخش عمده این انشعابات برای مصارف فضای سبز و دامداری استفاده می‌شد و نقش قابل توجهی در کاهش فشار و ایجاد تنش آبی در برخی روستاهای شهرستان داشت.

مدیر امور آب و فاضلاب هیرمند افزود: شهروندان می‌توانند با رعایت چند راهکار ساده از جمله رفع نشتی شیرآلات، خودداری از شست‌وشوی حیاط و خودرو با آب شرب، آبیاری باغچه‌ها در ساعات خنک روز و همچنین گزارش سریع شکستگی و نشت خطوط انتقال از طریق سامانه ۱۲۲، نقش مؤثری در صرفه‌جویی و حفظ منابع آبی ایفا کنند.

کد مطلب 6871957

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