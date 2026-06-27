کشف ۸۷ انشعاب غیرمجاز آب در هیرمند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا ظهر از کشف ۸۷ انشعاب غیر مجاز آب در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: بخش عمده این انشعابات برای مصارف فضای سبز و دامداری استفاده می‌شد و نقش قابل توجهی در کاهش فشار و ایجاد تنش آبی در برخی روستاهای شهرستان داشت.

مدیر امور آب و فاضلاب هیرمند افزود: شهروندان می‌توانند با رعایت چند راهکار ساده از جمله رفع نشتی شیرآلات، خودداری از شست‌وشوی حیاط و خودرو با آب شرب، آبیاری باغچه‌ها در ساعات خنک روز و همچنین گزارش سریع شکستگی و نشت خطوط انتقال از طریق سامانه ۱۲۲، نقش مؤثری در صرفه‌جویی و حفظ منابع آبی ایفا کنند.