به گزارش خبرگزاری مهر، داراب بیرنوندی اظهار کرد: در شش ماه گذشته با هدف جبران کمبود آب شرب در شهرستانهای قزوین، بوئینزهرا، تاکستان، البرز و آوج، ۱۵ حلقه چاه جدید حفر، تجهیز و وارد مدار بهرهبرداری شده است.
وی افزود: این چاهها با مجموع ظرفیت ۳۶۲ لیتر بر ثانیه، امکان تأمین آب شرب مورد نیاز حدود ۱۰۰ هزار نفر از شهروندان استان را فراهم کرده و نقش مؤثری در کاهش تنش آبی ایفا میکنند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد آب شرب استان از منابع زیرزمینی تأمین میشود، تصریح کرد: به دلیل شرایط بحرانی دشت قزوین، هر سال بین هشت تا ۱۲ درصد از آبدهی چاههای آب شرب کاسته میشود و این موضوع ضرورت توسعه منابع جایگزین را دوچندان کرده است.
بیرنوندی ادامه داد: تا زمان تکمیل طرحهای بزرگ انتقال آب از سد طالقان و سد بالاخانلو، ناچار به حفر و تجهیز چاههای جدید برای تأمین پایدار آب شرب و جلوگیری از بروز تنش آبی در شهرهای استان هستیم.
وی با اشاره به برنامههای پیشرو خاطرنشان کرد: تا پایان تابستان امسال حفر و تجهیز ۱۲ حلقه چاه دیگر نیز در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرحها و همراهی شهروندان در مدیریت مصرف آب، تابستان امسال بدون بروز تنش جدی سپری شود و همه مشترکان از آب شرب سالم و پایدار بهرهمند شوند.
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