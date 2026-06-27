سازمان نظام دامپزشکی کشور آماده ایفای نقش بازوی اجرایی موسسه رازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی مطلبی در نشست مشترک با رئیس و معاونان موسسه رازی که به میزبانی این موسسه برگزار شد، با اشاره به ظرفیتهای گسترده سازمان نظام دامپزشکی در سراسر کشور، اظهار کرد: موسسه رازی افتخار جامعه دامپزشکی است و سازمان نظام دامپزشکی آمادگی دارد از تمامی ظرفیتهای خود برای حمایت، همراهی و توسعه فعالیتهای این مجموعه استفاده کند.
وی با اشاره به تفاهمنامه همکاری میان دو مجموعه، افزود: امیدواریم این همکاریها هرچه سریعتر وارد مرحله اجرا شود و با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، اهداف مشترک دو مجموعه محقق شود.
مطلبی، آموزش و ترویج را یکی از محورهای اصلی این همکاری برشمرد و گفت: پیشنهاد ما برگزاری نشستهای تخصصی، کارگاهها و دورههای آموزشی با حضور محققان، متخصصان و اعضای هیأت علمی موسسه رازی و سایر صاحبنظران است تا زمینه ارتقای دانش فنی فعالان حوزه دامپزشکی بیش از پیش فراهم شود.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای توافقات مشترک، اظهار امیدواری کرد با رفع موانع احتمالی و تعامل نزدیکتر دو مجموعه، زمینه بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود برای خدمت به بخش دامپزشکی کشور فراهم شود.
پایش واکسنها و آموزشهای تخصصی در کانون همکاری با موسسه رازی
معاون آموزش، پژوهش و فناوری سازمان نظام دامپزشکی کشور نیز، آموزشهای تخصصی و پایش عملکرد واکسنها را از مهمترین محورهای همکاری با موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی عنوان و بر گسترش همکاریهای مشترک در این زمینه تاکید کرد.
حسامالدین اکبرین اظهار کرد: امیدواریم با برگزاری و استمرار این جلسات، زمینه اجرای هرچه سریعتر برنامههای مشترک فراهم شود.
وی، آموزش را یکی از مهمترین محورهای همکاری میان سازمان نظام دامپزشکی و موسسه رازی دانست و افزود: سازمان نظام دامپزشکی بر اساس وظایف قانونی خود مسئول آموزش بهرهبرداران واحدهای دامی است و این ظرفیت میتواند در راستای ارتقای دانش فنی در حوزه واکسیناسیون، امنیت زیستی و دیگر موضوعات تخصصی حوزه دامپزشکی به کار گرفته شود.
اکبرین برگزاری دورههای آموزشی مشترک برای بهرهبرداران، مسئولان فنی و بهداشتی و فعالان حوزه دام و طیور را زمینهساز ارتقای آگاهی تخصصی دانست و گفت: این تعامل همچنین فرصتی برای انتقال بازخوردها و مسائل میدانی فعالان صنعت به پژوهشگران و متخصصان مؤسسه رازی خواهد بود.
وی، برگزاری همایشها و رویدادهای علمی مشترک و همچنین همکاری در حوزه پایش و ارزیابی عملکرد واکسنها را از دیگر زمینههای همکاری دو مجموعه برشمرد و ابراز امیدواری کرد با گسترش این تعاملات، ظرفیتهای موجود در مسیر ارتقای سلامت دام و توسعه صنعت دامپروری کشور بهکار گرفته شود.
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