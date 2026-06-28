به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی عصر دوشنبه در دیدار با رئیس حوزه قضایی بخش دلوار به مناسبت هفته قوه قضاییه، ضمن تبریک هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای والامقام دستگاه قضایی، اظهار کرد: شهید بهشتی از چهره‌های ماندگار انقلاب اسلامی بود که با اخلاص، عدالت‌خواهی و خدمت صادقانه، الگویی ارزشمند برای مسئولان نظام اسلامی به شمار می‌رود و وظیفه همه ماست که یاد و راه این شهید بزرگوار و دیگر شهدای عزیز، به‌ویژه شهدای والامقام انقلاب اسلامی را همواره گرامی بداریم.

فرماندار تنگستان با تأکید بر نقش قوه قضاییه در پیشرفت و تعالی کشور افزود: هر اقدامی که در مسیر پیشرفت، آبادانی و ارتقای کیفیت زندگی مردم انجام شود، در حقیقت گامی در مسیر توسعه جامعه است و دستگاه قضایی نیز به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت، نقشی اساسی در تحقق توسعه، برقراری عدالت، ایجاد امنیت و صیانت از حقوق مردم ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: توسعه پایدار تنها با همکاری، همدلی و تعامل میان همه دستگاه‌ها محقق خواهد شد و هر فرد و هر مجموعه‌ای به اندازه مسئولیت و جایگاه خود در شکوفایی و پیشرفت جامعه سهیم است.

فرماندار تنگستان در پایان با قدردانی از تلاش‌های رئیس حوزه قضایی بخش دلوار و مجموعه کارکنان دستگاه قضایی گفت: از خدمات ارزشمند، تلاش‌های صادقانه و مسئولانه شما و همکارانتان در راستای اجرای عدالت، حفظ حقوق شهروندان و ایجاد امنیت قضایی صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنیم و امیدواریم با استمرار این تعامل و همکاری، شاهد توسعه هرچه بیشتر شهرستان و رضایتمندی مردم باشیم.