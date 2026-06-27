به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شیرچنگ روز شنبه با اعلام ثبت تصویر یک قلاده سیاه‌گوش در جنگل‌های ارسباران اظهار کرد: ثبت این گونه ارزشمند و کمیاب، بیانگر پویایی اکولوژیکی، امنیت زیستگاه و غنای تنوع زیستی در این ذخیره‌گاه کم‌نظیر طبیعی است.

وی افزود: سیاه‌گوش با نام علمی Lynx lynx و نام محلی «وشق»، یکی از شاخص‌ترین و ارزشمندترین گربه‌سانان ایران به شمار می‌رود که جنگل‌های ارسباران به دلیل توپوگرافی کوهستانی، پوشش گیاهی متراکم و فراوانی طعمه، از مهم‌ترین و مناسب‌ترین زیستگاه‌های آن محسوب می‌شود و از جمعیت قابل قبولی برخوردار است.

شیرچنگ با اشاره به ویژگی‌های این گونه گفت: سیاه‌گوش اوراسیایی بزرگ‌ترین گونه در میان سیاه‌گوش‌هاست و پاهای بلند، کف‌پوش‌های ضخیم، دم کوتاه با نوک سیاه و دسته موهای سیاه در انتهای گوش‌ها از شاخص‌ترین ویژگی‌های ظاهری آن است. این گربه‌سان شب‌زی و منزوی، عمدتاً از خرگوش‌ها، جوندگان و سایر طعمه‌های کوچک تغذیه می‌کند و نقش مهمی در حفظ تعادل اکولوژیکی زیستگاه دارد.

رئیس پارک ملی ارسباران با تأکید بر اینکه سیاه‌گوش در فهرست گونه‌های حمایت‌شده کشور قرار دارد، خاطرنشان کرد: فیلم این قلاده سیاه‌گوش توسط محیط‌بان رضا نقدی ثبت شده است که این اقدام ارزشمند، بار دیگر اهمیت تلاش‌های شبانه‌روزی محیط‌بانان در پایش و حفاظت از حیات‌وحش ارسباران را به نمایش گذاشت.