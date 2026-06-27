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۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۳

۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی بوشهر حدنگاری شد

۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی بوشهر حدنگاری شد

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر از پیشرفت گسترده در حدنگاری اراضی و رفع تداخلات ملکی خبر داد و گفت: ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی استان دارای حدنگاری شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرانگیز عصر شنبه در نشست بررسی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای این قانون نقش مهمی در تثبیت مالکیت‌ها، ساماندهی اسناد و کاهش اختلافات و پرونده‌های حقوقی مرتبط با املاک دارد.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه ثبت ادعاها و اسناد غیررسمی افزود: افرادی که املاک و اراضی خود را با اسناد عادی، قولنامه یا قراردادهای غیررسمی خریداری کرده‌اند، باید در اسرع وقت اطلاعات و مدارک خود را در سامانه مربوط ثبت کنند تا در آینده با مشکلات حقوقی مواجه نشوند.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر تأکید کرد: ثبت به‌موقع اسناد عادی علاوه بر ایجاد اطمینان برای مالکان، از ازدحام و مشکلات احتمالی در روزهای پایانی مهلت قانونی جلوگیری می‌کند.

مهرانگیز با اشاره به وظایف دستگاه‌های اجرایی در اجرای این قانون گفت: مدیران دستگاه‌ها موظف‌اند نسبت به تعیین تکلیف و ثبت رسمی اسناد متعلق به مجموعه‌های خود اقدام کنند و هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند مسئولیت‌های حقوقی، کیفری و انتظامی به دنبال داشته باشد.

وی از پیشرفت قابل توجه در حوزه اراضی استان خبر داد و بیان کرد: در گذشته تنها چند پلاک در حوزه رفع تداخلات تعیین تکلیف شده بود، اما اکنون بیش از ۴۰۰ پلاک رفع تداخل شده و تعداد محدودی از پلاک‌ها باقی مانده است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: ۹۹ درصد اراضی منابع طبیعی استان حدنگاری شده و تمامی ۱۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی ثبت‌شده در سامانه نیز تعیین تکلیف و حدنگاری شده‌اند.

مهرانگیز همچنین به پیشرفت امور مربوط به شهرک‌های صنعتی و اراضی دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: بخش عمده اسناد شهرک‌های صنعتی صادر شده و اسناد مربوط به نیروهای مسلح نیز تعیین تکلیف شده است.

وی با تأکید بر ضرورت ثبت اسناد عادی توسط شهروندان خاطرنشان کرد: تمامی مالکان زمین، ساختمان و املاک دارای اسناد غیررسمی باید نسبت به ثبت اطلاعات خود در سامانه مربوط اقدام کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

کد مطلب 6872565

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