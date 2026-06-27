به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی با تأیید نقض آتش بس دوباره توسط واشنگتن ادعا کرد: ارتش آمریکا در پاسخ به حمله روز شنبه ایران به یک نفتکش تجاری حملاتی را علیه اهدافی در ایران انجام داد.

همچنین سنتکام، به طور رسمی این تجاوز را تایید کرده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی به دستور مستقیم دونالد ترامپ، حملات بیشتری را علیه اهداف متعدد در خاک ایران انجام داده‌اند.

این نهاد آمریکایی مدعی شد که این حملات به دنبال آخرین حمله ایران به نفتکش تجاری «کیکو» با پرچم پاناما صورت گرفت که توسط پهپادهای هجومی ایران هدف قرار گرفته شد.

سنتکام مدعی شد که پس از حملات آمریکا در روز جمعه، به ایران فرصت داده شد تا به توافق آتش‌بس پایبند بماند، اما تهران این فرصت را نپذیرفت و به اقدامات خصمانه خود ادامه داد.

سنتکام بدون اشاره به نقض مکرر آتش‌بس از سوی امریکا، اعلام کرد که در این حملات جنگنده‌های آمریکایی زیرساخت‌های نظامی ایران از جمله سامانه‌های نظارتی، شبکه‌های ارتباطی و سایت‌های پدافند هوایی را هدف قرار دادند.

سنتکام در ادامه بیانیه خود مدعی شد: حملات ما توانمندی مین ریزی ایران را هدف قرار داده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا در پایان با ادعای آمادگی کامل نیروهایش اعلام کرد که تردد کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز بدون وقفه ادامه دارد و نیروهای آمریکایی در صورت لزوم، با هوشیاری کامل آماده انجام ضربات قاطع هستند.

یک مقام ارشد آمریکایی نیز به شبکه فاکس‌نیوز گفت دامنه حملات اخیر از عملیات شب گذشته نیز بزرگ‌تر بوده است.

این مقام آمریکایی افزود: همچنین نیروهای مشترک آمریکا و بحرین موفق شدند ۹ فروند پهپاد ایرانی را که شب گذشته به سوی پایگاه‌های آمریکایی در بحرین شلیک شده بودند، سرنگون کنند.

ترامپ نقض آتش‌بس با ایران را تأیید کرد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به دنبال نقض آشکار آتش بس و حمله این کشور به مناطقی از جنوب ایران، اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی چندین سایت نگهداری موشک‌ و پهپادی ایران و همچنین رادارهای ساحلی این کشور را هدف حمله قرار دادند.

ترامپ با تکرار ادعای سنتکام برای توجیه این تجاوز و سرپوش گذاشتن بر نقض توافقنامه با ایران مدعی شد که این اقدام به خاطر نقض مجدد توافق آتش‌بس از سوی تهران صورت گرفته است.

رئیس جمهور عهدشکن آمریکا مدعی شد: به احتمال بسیار زیاد، ایران هرگز [از این حملات] درس نخواهد گرفت.

وی بار دیگر با ادبیاتی سخیف، ایران را تهدید کرد و مدعی شد: اگر ناچار شویم که عملیات نظامی را تکمیل کنیم، پس از آن دیگر جمهوری اسلامی ایرانی وجود نخواهد داشت.

ترامپ در ادامه هشدارهای خود و در حالی که از عدم تعادل در رفتار و گفتار رنج می برد، مدعی شد: شاید شرایطی پیش بیاید که دیگر نتوانیم عاقلانه رفتار کنیم و ناگزیر شویم مأموریت خود را از طریق نظامی به پایان برسانیم.

مقام آمریکایی: حملات امشب به ایران پایان یافت

از سوی دیگر، یک مقام آمریکایی به شبکه فاکس نیوز گفت که حملات امشب آمریکا به اهدافی در ایران پایان یافت.

این ادعا در حالی بیان می‌شود که بامداد شنبه نیز آمریکا با حمله به مناطقی از جنوب ایران مدعی شده بود که این حملات در پاسخ به حمله ایران به کشتی تجاری در تنگه هرمز صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع آگاه محلی در شهرستان سیریک اعلام کردند که صدای انفجار در این منطقه ناشی از اصابت پرتابه به یک دکل مخابراتی در حوالی بندر طاهرویه بوده است .

همچنین بر اساس گزارش شاهدان عینی، صدای انفجار در حوالی روستای مسن در جزیره قشم شنیده شده است.

گزارشات مردمی از شهرستان بندرلنگه نیز حاکی از آن است که صدای چندین انفجار در شهرهای بندرلنگه و بندرکنگ شنیده شده است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که روز گذشته، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از حمله به مواضعی در شهرستان سیریک خبر داده بود و آن را پاسخ به حمله به یک کشتی تجاری عنوان کرد .

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ بیانیه رسمی از سوی نهادهای نظامی و انتظامی کشور درباره جزئیات کامل این حملات و خسارات احتمالی در سه نقطه مذکور صادر نشده است.