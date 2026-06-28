برداشت کلزا از مزارع پارم بهشهر آغاز شد

اسماعیل حسینی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند مناسب برداشت این محصول گفت: ارزیابی‌های میدانی بیانگر وضعیت مطلوب مزارع کلزا است و عملیات برداشت در شرایط مناسب و با کیفیت قابل قبول در حال انجام است.

وی با بیان اینکه کلزا از محصولات راهبردی بخش کشاورزی به شمار می‌رود، افزود: توسعه کشت دانه‌های روغنی علاوه بر کمک به تأمین بخشی از نیاز کشور به روغن خوراکی، در بهبود تناوب زراعی، حفظ حاصلخیزی خاک و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

به گفته وی، با تداوم برداشت در روزهای آینده، بخش قابل توجهی از محصول مزارع منطقه به مراکز خرید منتقل خواهد شد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر همچنین بر حمایت از کشاورزان، توسعه کشت کلزا و استمرار برنامه‌های فنی و ترویجی برای افزایش تولید و تقویت امنیت غذایی تأکید کرد.