به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مراسم بدرقه تیم ملی رباتیک جمهوری اسلامی ایران اعزامی به مسابقات جهانی ربوکاپ ۲۰۲۶ کره جنوبی، به همت معاونت علمی و با حضور سید محمدجواد صدری‌مهر، معاون توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، مدیران حوزه رباتیک، دانش‌آموزان، مربیان و خانواده‌های آنان برگزار شد.

در این مراسم، مسئولان ضمن قدردانی از نخبگان کشور، بر ضرورت تلاش حداکثری، حفظ انسجام تیمی، رعایت اخلاق حرفه‌ای و نمایندگی شایسته از نام ایران در رقابت‌های جهانی تأکید کردند.

حسین روزبه، رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی معاونت علمی، با اشاره به حمایت معاون علمی رییس‌جمهور از اعزام کاروان رباتیک ایران، اعلام کرد: از نگاه معاونت علمی، اعضای کاروان پیش از آغاز رقابت‌ها نیز برنده هستند و رقابت با تمام توان، مهم‌ترین معیار موفقیت به شمار می‌رود.

روزبه همچنین بر ضرورت حفظ روحیه همدلی، همکاری و انسجام میان اعضای کاروان تأکید کرد و حمایت متقابل اعضای تیم‌ها از یکدیگر در تمامی مراحل مسابقات را خواستار شد.

وی ابراز امیدواری کرد نمایندگان ایران با کسب نتایج درخشان، پرچم جمهوری اسلامی ایران را در رقابت‌های جهانی به اهتزاز درآورند.

در ادامه، مرتضی موسی‌خانی، رئیس کمیته ملی ربوکاپ ایران، با قدردانی از حمایت معاونت علمی برای اعزام یکپارچه کاروان علمی ایران، بر نقش نسل جوان در ساخت آینده کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به اینکه اعضای تیم‌های اعزامی نمایندگان علمی ایران در عرصه بین‌المللی هستند، بر ضرورت معرفی شایسته توانمندی‌های کشور در این رقابت‌ها تأکید داشت.

موسی‌خانی همچنین اهمیت بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های بین‌المللی در مسیر توسعه کشور را یادآور شد و بازگشت نخبگان برای مشارکت در پیشرفت علمی ایران را امری ارزشمند دانست.

وی تلاش مستمر، حرکت در مسیر صحیح، صداقت، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری را از مهم‌ترین عوامل موفقیت پایدار عنوان کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، فرامرز دائمی، دبیر اجرایی لیگ دانش‌آموزی ایران‌اوپن، برگزاری مراسم رسمی بدرقه برای تیم ملی رباتیک را اتفاقی کم‌سابقه در تاریخ اعزام تیم‌های ایرانی به مسابقات ربوکاپ دانست و از حمایت‌های انجام‌شده برای اعزام کاروان ۴۱ نفره رباتیک کشور، از جمله هماهنگی‌های مربوط به بلیت، ویزا، اسکان و سایر امور اجرایی قدردانی کرد.

دائمی همچنین با قدردانی از همراهی خانواده‌ها، بر نقش آنان در موفقیت دانش‌آموزان، تأکید و ابراز امیدواری کرد اعضای تیم ملی رباتیک ایران پس از حضور در رقابت‌های جهانی، با تجربه‌ای ارزشمندتر به کشور بازگردند.