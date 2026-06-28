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۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۴

آمادگی بهزیستی برای برگزاری مراسم تشییع قائد شهید

آمادگی بهزیستی برای برگزاری مراسم تشییع قائد شهید

جلسه ستاد ملی تشییع قائد شهید، صبح روز شنبه ۶ تیرماه جاری در ساختمان ستاد بهزیستی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور؛ علیرضا انجلاسی معاون توسعه منابع و مدیریت سازمان بهزیستی کشور با اعلام خبر جلسه ستاد ملی تشییع قائد شهید، صبح روز شنبه ۶ تیرماه جاری در ساختمان ستاد بهزیستی کشور برگزار شد، گفت :دومین جلسه ستاد ملی تشییع قائد شهید با حضور رئیس و دبیر این ستاد و همچنین فرماندهان پایگاه‌های بسیج بهزیستی شهرستانهای استان تهران جهت هماهنگی اجرای استقبال از زائران امام شهید در محل سازمان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه فرماندهان بسیج بهزیستی شهرستانهای استان تهران گزارشی از اقدامات و برنامه های خود برای استقبال هر چه بهتر از زائران را مطرح کردند.

در ادامه این جلسه نیز مطالبی در خصوص اسکان زائران، نحوه خدمت رسانی ، استفاده از ظرفیت گروه‌های جهادی و برپایی موکب عنوان شد و مقرر گردید فرماندهان بسیج شهرستان های استان تهران به منظور پیگیری وضعیت اجرای موارد با مدیران کل استانی هماهنگی لازم را به عمل آورند.

کد مطلب 6872783

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