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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

۱۳ و ۱۴ تیرماه استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل شد

۱۳ و ۱۴ تیرماه استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل شد

معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید گفت: بر اساس تصویب دولت روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید گفت: بر اساس تصویب دولت روزهای شنبه و یکشنبه ۱۳ و ۱۴ تیر استان تهران و دوشنبه ۱۵ تیر کل کشور تعطیل است.

معاون اول رئیس جمهور گفت: در روز سه شنبه ۱۵ تیرماه استان قم و پنجشنبه ۱۸ تیرماه استان خراسان رضوی تعطیل است.

‌دبیر ستاد مراسم وداع و تشییع قائد اعظم شهید بیان کرد: در تهران و مشهد ، کل مسیرهای اصلی شهر به عنوان مسیرهای تشییع امام شهید تعیین شد.

کد مطلب 6868954
محسن صمیمی

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