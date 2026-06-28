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۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۵۳

ریزش آوار ساختمان در بلوار صنعت کاشان ۲ مصدوم داشت

ریزش آوار ساختمان در بلوار صنعت کاشان ۲ مصدوم داشت

کاشان - رئیس سازمان آتش نشانی کاشان گفت: ریزش آوار ساختمان در بلوار صنعت این شهر باعث محبوس شدن دو نفر زیر آوار شد.

سیدمصطفی محتشمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حادثه ریزش آوار در یک محل گودبرداری و عملیات ساختمانی در بلوار صنعت باعث محبوس شدن دو نفر شد.

وی ابراز کرد: این حادثه در ساعت ۷:۵۱:۰۷ به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه شش به محل اعزام شدند و در مدت زمان دو دقیقه و ۴۸ ثانیه به محل حادثه رسیدند.

رئیس سازمان آتش نشانی کاشان تصریح کرد: با توجه به نوع حادثه، ایستگاه‌های دو، چهار و شش نیز به‌عنوان نیروی پشتیبان به محل اعزام شدند. در مجموع ۲۰ آتش‌نشان با پنج دستگاه خودرو عملیاتی در محل حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش‌های اولیه، دو نفر در زیر آوار محبوس شده‌اند و تلاش بی‌وقفه نیروهای عملیاتی برای دسترسی و نجات افراد محبوس ادامه دارد.

کد مطلب 6872841

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