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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

نتایج روز چهارم هفته دوم لیگ ملت‌ها و برنامه پنجمین روز

نتایج روز چهارم هفته دوم لیگ ملت‌ها و برنامه پنجمین روز

تیم‌های بلغارستان، ژاپن، لهستان، ترکیه، اسلوونی و فرانسه در چهارمین روز هفته دوم لیگ ملت‌ها ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود. تیم‌های بلغارستان، ژاپن، لهستان، ترکیه، اسلوونی و فرانسه در چهارمین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:

* بلغارستان ۳ – کانادا ۲ (۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۱)
* آمریکا ۲ – ژاپن ۳ (۲۵ بر ۱۸، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)
* لهستان ۳ – آلمان یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۵)
* فرانسه ۳ – صربستان صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲)
* ترکیه ۳ – آرژانتین ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۸ بر ۱۶)
* اسلوونی ۳ – برزیل صفر (۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰)

جدول لیگ ملت‌ها در پایان دیدارهای روز سوم هفته دوم لیگ ملت‌ها در گروه مردان به این شکل است:

ژاپن ۷ برد و ۱۸ امتیاز

اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز

آمریکا ۵ برد و ۱۶ امتیاز

اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز

لهستان پنج برد و ۱۴ امتیاز

ایتالیا چهار برد و ۱۳ امتیاز

صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز

ترکیه چهار برد و ۱۱ امتیاز

برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز

بلغارستان چهار برد و ۱۱ امتیاز

فرانسه چهار برد و ۹ امتیاز

بلژیک سه برد و ۹ امتیاز

آلمان سه برد و ۹ امتیاز

آرژانتین دو برد و ۷ امتیاز

کانادا یک برد و ۷ امتیاز

ایران یک برد و ۶ امتیاز

چین یک برد و ۴ امتیاز

کوبا بدون برد و دو امتیاز

برنامه پنجمین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:

یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵

ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – آلمان
ساعت ۱۴:۳۰؛ بلغارستان – اوکراین

ساعت ۱۵؛ ایران – کوبا

ساعت ۱۸؛ بلژیک – ترکیه
ساعت ۱۸؛ کانادا – برزیل
ساعت ۱۸:۳۰؛ فرانسه – ژاپن
ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – آرژانتین
ساعت ۲۲؛ صربستان – آمریکا

کد مطلب 6872881
سیده فرزانه شریفی

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