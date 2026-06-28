به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملتها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری میشود. تیمهای بلغارستان، ژاپن، لهستان، ترکیه، اسلوونی و فرانسه در چهارمین روز هفته دوم موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این دیدارها به قرار زیر است:
* بلغارستان ۳ – کانادا ۲ (۲۵ بر ۲۷، ۲۵ بر ۲۲، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۵ بر ۱۱)
* آمریکا ۲ – ژاپن ۳ (۲۵ بر ۱۸، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۳ بر ۱۵)
* لهستان ۳ – آلمان یک (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۵)
* فرانسه ۳ – صربستان صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۲)
* ترکیه ۳ – آرژانتین ۲ (۱۹ بر ۲۵، ۲۱ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۱۸ و ۱۸ بر ۱۶)
* اسلوونی ۳ – برزیل صفر (۲۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۲۰)
جدول لیگ ملتها در پایان دیدارهای روز سوم هفته دوم لیگ ملتها در گروه مردان به این شکل است:
ژاپن ۷ برد و ۱۸ امتیاز
اسلوونی ۶ برد و ۱۴ امتیاز
آمریکا ۵ برد و ۱۶ امتیاز
اوکراین پنج برد و ۱۶ امتیاز
لهستان پنج برد و ۱۴ امتیاز
ایتالیا چهار برد و ۱۳ امتیاز
صربستان چهار برد و ۱۲ امتیاز
ترکیه چهار برد و ۱۱ امتیاز
برزیل چهار برد و ۱۱ امتیاز
بلغارستان چهار برد و ۱۱ امتیاز
فرانسه چهار برد و ۹ امتیاز
بلژیک سه برد و ۹ امتیاز
آلمان سه برد و ۹ امتیاز
آرژانتین دو برد و ۷ امتیاز
کانادا یک برد و ۷ امتیاز
ایران یک برد و ۶ امتیاز
چین یک برد و ۴ امتیاز
کوبا بدون برد و دو امتیاز
برنامه پنجمین روز مسابقات این هفته به قرار زیر است:
یکشنبه هفتم تیرماه ۱۴۰۵
ساعت ۱۴:۳۰؛ چین – آلمان
ساعت ۱۴:۳۰؛ بلغارستان – اوکراین
ساعت ۱۵؛ ایران – کوبا
ساعت ۱۸؛ بلژیک – ترکیه
ساعت ۱۸؛ کانادا – برزیل
ساعت ۱۸:۳۰؛ فرانسه – ژاپن
ساعت ۲۱:۳۰؛ لهستان – آرژانتین
ساعت ۲۲؛ صربستان – آمریکا
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