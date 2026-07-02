اخبار وحید دستگردی در مطبوعات منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اخبار وحید دستگردی در مطبوعات» در روزهای پیش از آغاز جنگ رمضان منتشر شد، همچنین ویرایش دوم کتاب «نامه‌های عارف قزوینی» نیز به چاپ چهارم رسیده است.

وحید دستگردی (۱۲۵۸ – ۱۳۲۱ خورشیدی) شاعر، ادیب، مصحح متون کهن، روزنامه‌نگار، مجله‌نگار و تصنیف‌سرا از مفاخر ایران در دوره معاصر و از خدمتگزاران راستین زبان و ادبیات فارسی است. ️وی به تنهایی در چند حوزه فعالیت داشت. یکی از این حوزه‌ها روزنامه‌نگاری است. وی پس از مشروطیت به جرگه مشروطه‌طلبان اصفهان پیوست و در همان دوران اشعار و مقالاتی از او در روزنامه‌های پروانه، زاینده‌رود و مفتش ایران منتشر شد.

یکی دیگر از دیگر حوزه‌های فعالیت وحید، تصحیح متون کهن ادبی است. وی از لحاظ بازه زمانی، جزو مصححین متقدم متون کهن در ایران محسوب می‌شود. ️یکی از اقدامات بسیار ارزشمند و سودمند وحید دستگردی چاپ و انتشار مجله ارمغان است. وی این مجله را طی ۲۲ سال، از بهمن سال ۱۲۹۸ تا دی ماه سال ۱۳۲۰ منتشر کرد. از دیگر حوزه‌های فعالیت وحید تصنیف‌سرایی است. ماندگارترین تصنیف وی، تصنیف «موسم گل» در مایه دشتی است که با صدای قمرالملوک وزیری در صفحه ضبط شده است. ️در این کتاب هرگونه خبر و مطلب مرتبط با وحید، اعم از زندگی، آثار، فعالیت‌های ادبی، نوشته‌ها و خاطرات پژوهشگران و فضلای معاصر درباره او گردآوری شده است.

چاپ نخست کتاب «اخبار وحید دستگردی در مطبوعات» به‌کوشش مهدی نورمحمدی، در قطع وزیری و ۳۲۰ صفحه توسط نشر نامک و با قیمت ۵۷۰ هزار تومان منتشر و عرضه شده است.

همچنین چاپ چهارم (از ویرایش دوم) «نامه‌های عارف قزوینی» منتشر شده است. این کتاب مشتمل بر ۸۴ نامه از عارف قزوینی، ۱۳ نامه به عارف و ۱۰ نامه درباره اوست که از مجموعه‌های خصوصی، نسخه‌های دستنویس، کتب، روزنامه‌ها و مجلات گوناگون گردآوری شده‌اند. این نامه‌ها در شناخت عارف، تحقیق در احوال و آثار و همچنین تدوین کامل‌ترین زندگی‌نامه وی، از اهمیت و ارزش فراوانی برخوردارند.

برای اولین بار پس از مرگ عارف، با دستیابی مهدی نورمحمدی به‌نامه بحث‌برانگیز عارف در روزنامه «آینده ایران» که دربردارنده نظر وی در مورد رضاشاه است و مقایسه آن با نامه مندرج در «عارف‌نامه هزار» مشخص شد این نامه با حذف‌ها، اضافات، افتادگی‌ها و دست‌بردن‌های متعدد، در عارف‌نامه هزار انتشار یافته است و حذف عبارت «همین همدانی که من امروز از روی ناچاری و اجبار در آن توقف دارم.» که در روزنامه «آینده ایران» آمده و توسط محمدرضا هزار در «عارف نامه هزار» حذف شده را می‌توان به‌عنوان سند و قرینه‌ای مبنی بر اقامت اجباری عارف در همدان محسوب کرد که نکته‌ای تازه‌یاب در پژوهش‌های مرتبط با عارف محسوب می‌شود.

چاپ چهارم «نامه‌های عارف قزوینی» در ۴۸۰ صفحه و با قیمت ۹۸۵ هزار تومان توسط انتشارات نگاه منتشر و عرضه شده است.