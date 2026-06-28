به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایران خودرو، براساس این اطلاعیه، با توجه به اختلال ایجادشده در شبکه بانکی کشور در روزهای گذشته و درخواست منتخبان طرح به منظور فراهم شدن امکان تکمیل فرآیند ثبت‌نام برای تمامی متقاضیان واجد شرایط، مهلت واریز وجه قراردادها تا پایان روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه تمدید شده است.

این مهلت شامل افرادی است که در فرآیند اولویت‌بندی به عنوان منتخب شناخته شده و پیامک فراخوان واریز وجه برای آنان ارسال شده است.

ایران‌خودرو تاکید کرده است پس از پایان مهلت اعلام‌شده، عدم واریز وجه به منزله انصراف از خرید تلقی خواهد شد و ظرفیت مربوطه مطابق ضوابط، به متقاضیان ذخیره اختصاص می‌یابد.

منتخبان می‌توانند برای تکمیل فرآیند ثبت‌نام و واریز وجه، به سامانه فروش اینترنتی ایران‌خودرو به آدرس esale.ikco.ir مراجعه کنند.