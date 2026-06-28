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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۵

کشف بیش از ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اردبیل

کشف بیش از ۳۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در اردبیل

اردبیل- رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل از کشف ۳۰ هزار و ۳۵۰ لیتر سوخت قاچاق به ارزش ۳۱ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غفار براتی اظهار کرد: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل طرح مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی با تمرکز بر پایش سهمیه بگیران عمده غیرفعال سوخت را در ۴ حوزه و به مدت ۴ روز و با همکاری عملیاتی ماموران انتظامی و پلیس های تخصصی اجرا کردند.

وی افزود: با اجرای این طرح و در عملیات های مختلف پلیسی ۳۰ هزار و ۳۵۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل به ارزش ۳۱ میلیارد ریال کشف و ۱۶ نفر در این رابطه دستگیر شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل با اشاره به شناسایی ۲ شرکت متخلف و انجام اقدامات قانونی گفت: با اجرای این طرح ۸ دستگاه خودرو توقیف شد.

سرهنگ براتی تصریح کرد: شگرد افراد دستگیر شده دریافت سهیمه مازاد، جاسازی سوخت در تانکرها و انتقال به سایر استان ها بود.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل خاطر نشان کرد: تلفن ۱۱۰ مرکز فوریت های پلیسی آماده دریافت گزارش های مردمی در رابطه با فعالیت های مجرمانه قاچاقچیان و برهم زنندگان امنیت اقتصادی است.

کد مطلب 6872911

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