اژه ای: جنایات جنگی آمریکا را پیگیری قضایی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، همزمان با آغاز «هفته حقوق بشر آمریکایی» که یادآور جنایات ضدبشری رژیم آمریکا علیه ملت ایران و سایر ملل جهان است، اعضای «ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی» باحجت‌الاسلام‌ والمسلمین محسنی اژه‌ای، دیدار کردند.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، ضمن عرض تسلیت و تعزیت مجدد به‌مناسبت ایام حزن آل‌الله، به تبیین و تشریح ماهیت ضدبشری رژیم مستکبر و جهانخوار آمریکا پرداخت و اظهار کرد:جنایتکاری و آدمکشی در ذات و ماهیت رژیم خبث آمریکا است. ضدیت با بشر و حقوق بشر، عجین و آمیخته با ژن سردمداران رژیم آمریکا است.

وی با اشاره به بیشمار بودن جنایات آمریکا علیه ملل مختلف در طول تاریخ، تصریح کرد: هفته حقوق بشر آمریکایی، صرفاً یک نماد است؛ تشریح و تقریر جنایات آمریکا، در یک هفته میسر نیست؛ حتی چندین مجلد کتاب هم کفاف شرح جنایات آمریکا را نمی‌دهد؛ در این هفته صرفاً باید عناوین جنایات آمریکا را اعلام کرد و در طول سال، به بسط و شرح آنها پرداخت.

رئیس عدلیه به اهمیت راهبردی افشاگری پیرامون جنایات آمریکا پرداخت و عنوان کرد: شما اعضای ستاد بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی و به طور کلی همه کسانی که در مسیر افشای جنایات آمریکا، جهاد تبیین می‌کنند، مشغول کاری زینبی هستند؛ این کار، بسیار باعظمت است؛ آن را قدر و ارج بدانید.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به شگردهای جنگ روانی آمریکا، خاطرنشان کرد: یکی از اهرم‌های سلطه‌گری آمریکا، فارغ از تجاوزات نظامی و تروریسم اقتصادی، مقوله‌ی جنگ رسانه‌ای و فریب و تزویر است؛ آمریکایی‌ها در «قلب واقعیت»، «حق جلوه دادن باطل» و «سفیدشویی جنایات‌شان» متخصص و متبحر هستند؛ آنها پس از ارتکاب جنایات، تلاش زیادی را به خرج می‌دهند تا با به کارگیری شگردهای عملیات روانی، نظیر روایت‌سازی‌های موازی و شایعه‌پراکنی، اذهان را متأثر و مغشوش سازند.

محسنی اژه‌ای، به داغدار بودن ملل مختلف جهان از جنایات آمریکا اشاره کرد و گفت: فقط ما نیستیم که زخم خورده از جنایات رژیم آمریکا و خونخواه امام شهیدمان و سایر شهدای‌مان از جمله کودکان معصوم میناب هستیم؛ بسیاری از ملل جهان، از جنایات آمریکا، زخم خورده و داغدارند و مترصد انتقام هستند؛ لکن در اذهان برخی از افراد همان ملل، تبلیغات و عملیات روانی آمریکایی‌هااثر سوء گذاشته است. چه بسا، اگر برای همان افراد نیز پیرامون جنایات متعدد آمریکایی‌ها افشاگری صورت گیرد، ذهن و ضمیر آنان نیز تغییر کند و آنها نیز از رژیم جنایتکار آمریکا، مطالبه‌گر شوند؛ فلذا باید با بهره‌گیری از امکانات فناورانه، هر چه بیشتر و در ابعاد وسیع‌تر به افشای جنایات آمریکایی‌ها پرداخت و در این زمینه تولید محتوا کرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با تشریح پیگیری‌های حقوقی و قضایی جنایات آمریکا علیه ملت ایران در ابعاد داخلی و بین‌المللی، تصریح کرد: دستگاه قضا با همراهی سایر دستگاه‌های ذی ربط از جمله وزارت امور خارجه، با جدیت و اهتمام، جنایات جنگی آمریکا را علیه ملت ایران در مراجع بین‌المللی پیگیری می‌کند و نسبت به طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه جنایتکاران جنگی اصرار دارد. در این مسیر، مستندسازیدقیق، شامل جمع‌آوری شواهد، اسناد، تصاویر و شهادت‌نامه‌ها با رعایتاستانداردهای حقوقی بین‌الملل، یک اصل اساسی و مهم است.

وی بیان داشت: قوه قضاییه طی چند سال اخیر، نسبت به برگزاری محاکمات عناصر تروریستی و عناصری که همگام با رژیم مستکبر آمریکا و یا به‌عنوان مزدور این رژیم، علیه مردم ما مرتکب جنایات شده‌اند، (از جمله منافقین و سلطنت‌طلبان) کوشا و فعال بوده است.

مشترکاتمان را هم افزایی کنیم

رئیس عدلیه ادامه داد: دادگاه‌های ذی‌صلاح داخلی، علیه برخی از مقامات آمریکایی که علیه مردم ما مرتکب جنایت شده‌اند، احکامی را صادر کرده‌اند؛ اگر چه ما نتوانسته‌ایم به اموال آن مقامات دسترسی پیدا کنیم تا آنها را ضبط کنیم، اما حتماً اگر دسترسی ما امکانپذیر شود، به احکام دادگاه‌ها عمل خواهیم کرد. آن کشتی آمریکایی نیز که چندی پیش توقیف و اموالش به نفع هم‌وطنان خسارت‌دیده از جنایات آمریکا ضبط شد، صرفاً یک نمونه بود و ما از این به بعد هم چنانچه به اموال آمریکایی‌های جنایتکار دسترسی پیدا کنیم، به موجب حکم قانونی دادگاه‌ها، آنها را توقیف و ضبط می‌کنیم.

وی در ادامه با تاکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های ذیربط در فقره‌ی افشاء و پیگیری جنایات آمریکا، خاطرنشان کرد: ما به جد معتقدیم که در حوزه‌ی افشاء و پیگیری جنایات آمریکا علیه ملت ایران، باید بر هم‌افزایی و هم‌پوشانی، دستگاه‌های ذیربط افزود؛ ما متأسفانه کارهای موازی و متفرقه، زیاد انجام می‌دهیم؛ در مبحث افشاء و پیگیری جنایات آمریکا نیز، بخش‌های مختلف، سلسله کارهایی را انجام داده‌اند، لکن آن خروجی مطلوب هنوز حاصل نشده است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ادعای حمایت آمریکایی‌ها از حقوق‌بشر، خنده‌دار و مضحک است، اظهار کرد: باید فهرست کاملی از جنایات متعدد آمریکایی‌ها تدوین شود؛ می‌توان برای تک‌تک این جنایات، کیفرخواست صادر کرد؛ ما می‌توانیم مستند به قوانین جهانی ناظر بر حقوق‌بشر (که صرفاً لغلغه زبان آمریکایی‌هاست و آنها کوچکترین اعتقادی به این قوانین ندارند) حداقل در ظاهر آمریکایی‌ها را محکوم و رسوا کنیم.

رئیس قوه قضاییه به جنایات جنگی رژیم آمریکا در خلال جنگ رمضان پرداخت و تصریح کرد: در همین جنگ تحمیلی اخیر علیه ملت ایران، رژیم متجاوز آمریکا مرتکب جنایت جنگی و نقض فاحش حقوق بشر شد؛ از جمله آنکه اماکن غیرنظامی و دارای مصونیت را به صورت تعمدی و هدفمند، بمباران کرد. رژیم سفاک آمریکا در جریان تجاوز به ایران با موشک‌های چندمرحله‌ای، اماکن غیرنظامی دارای نمادهای آموزشی، درمانی و مسکونی را هدف قرار داد؛ اماکنی که بعضاً تا شعاع چند کیلومتری آن هیچمنطقه نظامی وجود نداشت. اینها مصداق بارز جنایت جنگی است و برای تک‌تک آنها می‌توان کیفرخواست صادر کرد.

وی در ادامه این نشست، با تبیین و تشریح مؤلفه‌های لازم برای تحقق «ایران قوی‌تر» بیان داشت: ما نیاز به ایران قوی‌تر داریم و یکی از پایه‌های اصلی ایران قوی، مردم هستند؛ مردم سرمایه اصلی هستند؛ ما باید بررسی کنیم که تاکنون چگونه با مردم رفتار کرده‌ایم و می‌خواهیم در ادامه چگونه با این مردم رفتار کنیم؟ هر چه داریم از مردم است؛ حضور مردم در این ۴۷ سال و مشخصاً در خلال و پس از جنگ تحمیلی سوم، معادلات را به نفع جبهه حق تغییر داد. بعثت این ملت و انسجام آن طی ۴ ماه اخیر، حقیقتآً شگفت‌انگیز بود. باید تلاش کنیم تا بر وحدت و آگاهی و روحیه جهادی این ملت گرانقدر، هر چه بیشتر بیفزاییم؛ باید کاری کنیم که دشمن زبون و غدّار دیگر در سودای یارگیری از این مردم نباشد؛ باید کاری کنیم کسانی که نگاه‌شان پس از جنگ تحمیلی اخیر مثبت شد، در اردوگاه و جبهه حق بمانند و خدای‌ناکرده از مسیر حقی که برگزیده‌اند، بازنگردند.

نمی‌شود نسبت به مسائل اقتصادی کشور بی تفاوت بود

رئیس عدلیه عنوان کرد: از دیگر پایه‌های ایران قوی، اقتصاد است؛ اگر در اقتصاد غنی‌تر بودیم و اگر در تأمین برخی از کالاها و مایحتاج عمومی، خودکفا بودیم، مسلماً در میدان جنگ و در خیابان، قوی‌تر ظاهر می‌شدیم. ما نمی‌توانیم به اقتصاد و معیشت مردم بی‌توجه باشیم؛ مردم ما به رغم مشکلات معیشتی، حدود ۴ ماه است که خیابان‌ها را در حمایت از نظام اسلامی تسخیر کرده‌اند؛ ما نمی‌پذیریم که مردم به لحاظ اقتصادی مشکل داشته باشند و در عسرت باشند.

وی خاطرنشان کرد: از دیگر پایه‌های ایران قوی، مبحث فرهنگ است؛ دشمن بر روی هدف قراردادن زیرساخت‌های فرهنگی ما به شدت متمرکز شده است؛ تاریخ نیز ثابت کرده که دشمن از این مسیر بسیار نفوذ می‌کند. باید در این حوزه بسیار مراقبت داشته باشیم.

محسنی اژه‌ای در پایان گریزی به پریشان‌گویی‌های رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا زد و اظهار داشت: رئیس‌جمهور جنایتکار و دلقک آمریکا از ملت ایران ضربات کاری خورده است؛ او بواسطه‌ی همین ضربات کاری که دریافت کرده، مدام حرفش را عوض می‌کند؛ البته ما اعتنایی به این پریشان‌گویی‌ها نداریم و می‌دانیم که او از فکر جنایتکاری علیه ملت ایران خارج نشده است. او تصور داشت که بواسطه‌ی بمباران‌های هوایی و گسیل زمینی عناصر ضدانقلاب، طی ۴۸ ساعت کار ایران را تمام می‌کند لکن با وجود همه محاسبات مادی دقیق و تمامی هماهنگی‌ها و تجهیزات مدرن به کار گرفته، در نیل به این هدف شوم، ناکام ماند.