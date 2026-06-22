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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

برگزاری نخستین جلسه کمیته فضای مجازی اربعین در مرکز ملی فضای مجازی

برگزاری نخستین جلسه کمیته فضای مجازی اربعین در مرکز ملی فضای مجازی

نخستین جلسه کمیته فضای مجازی اربعین حسینی(ع) به منظور بهبود و تقویت خدمات به زائران امام حسین(ع) به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، نخستین جلسه کمیته فضای مجازی اربعین حسینی(ع)، با حضور نمایندگان سازمان حج و زیارت، عتبات و عالیات، ستاد مرکزی اربعین، سکوهای داخلی و سایر نهادهای فرهنگی مرتبط با مراسم اربعین حسینی(ع)، به همت ستاد رسانه ای فضای مجازی کشور در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد.

در این جلسه با تاکید بر هم‌افزایی تلاش‌ها و هماهنگی فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف در راستای خدمت به زائران اباعبدالله (ع)، راهکارها و برنامه‌های لازم برای ارتقاء سطح خدمات‌رسانی و اطلاع‌رسانی در این گردهمایی بزرگ بررسی شده و درباره آخرین اقدامات و ابتکارات صورت گرفته در زمینه فضای مجازی تبادل نظر و گفتگو شد.

همچنین در این جلسه، ضمن اعلام اهمیت ایجاد یک شبکه منسجم و کارآمد برای ارائه خدمات بهتر به زائران، نسبت به همکاری و همفکری بیشتر در آینده، برای ایجاد تجربه‌ای ماندگار و شایسته برای زائران اباعبدالله (ع) تاکید شد و در این زمینه مقرر شد تا با هم‌سویی فعالیت‌ها و تلاش‌های نهادهای مختلف در راستای خدمت به زائران حسینی (ع)، اقدامات گسترده‌ای توسط تمام نهادها انجام شود.

کد مطلب 6867654
مهتاب چابوک

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