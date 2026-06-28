به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود داودی صبح یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه فومن، ضمن گرامیداشت یاد شهدا، اظهار کرد: امروز این جلسه به پاس قدردانی از زحمات برادر عزیزمان سرهنگ جعفری و همکارانشان در سپاه برگزار شده است؛ چراکه سپاه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، امنیتی و میدانداری نقش‌آفرینی ملموسی داشته است.

وی با تأکید بر توانمندی‌های فرمانده سپاه ناحیه فومن، افزود: سرهنگ جعفری با انرژی بالا، تدبیر و وقت‌گذاری شبانه‌روزی، توانست در حوادث دی‌ماه استان، با وجود اغتشاشات در برخی شهرها، از وقوع فاجعه‌ای بزرگ جلوگیری کند.

حجت الاسلام داودی ادامه داد: در حالی که فیلم‌های آن روزها نشان از آغاز مشابهی در برخی مناطق دارد، اما در فومن به دلیل سعه‌صدر و میدانداری نیروهای نظامی و انتظامی، خسارات به حداقل رسید.

امام جمعه فومن با اشاره به حضور مستقیم سرهنگ جعفری در میان معترضان با لباس نظامی در ۱۸ دی‌ماه، تصریح کرد: این جرأت، جسارت و انرژی‌گذاری، قابل‌ستایش است و اگر این سرمایه‌های انسانی را نبینیم، کفران نعمت کرده‌ایم.