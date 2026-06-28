عزیزی: آمریکا با تمام توان برای تسلیم، تجزیه و براندازی وارد میدان شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (یکشنبه ۷ تیرماه) در مراسم بزرگداشت شهید بهشتی و شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: زمانی که ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد، همه نامه رئیس‌جمهور آمریکا به جمهوری اسلامی ایران را که از طریق برخی مسئولان و شخصیت‌ها ارسال شد، به یاد دارند.

وی ادامه داد: فراموش نکرده‌ایم که انور قرقاش، مشاور سیاست خارجی امارات نامه ترامپ به رهبر معظم انقلاب اسلامی را به تهران تحویل داد؛ نامه‌ای با این مضمون که آماده باشید بدون قید و شرط با آمریکا مذاکره کنید؛ مذاکره پیرامون مسائل موشکی و منطقه‌ای، بدون قید و شرط، در زمان و مکانی که ما مشخص می‌کنیم، وگرنه آماده جنگ باشید.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران از همان‌جا نشان داد که فقط اقتدار، قدرت و عظمت ایران اسلامی است که آنها را سر جای خود می‌نشاند. آمریکایی‌ها نیز از همان‌جا ثابت کردند که به هیچ‌یک از مفاهیم بین‌المللی پایبند نیستند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: اقتدار رهبر فرزانه و حکیم ایران اسلامی در آن مقطع، نشان‌دهنده اوج عزت و عظمت ملت ایران بود. زمانی که انور قرقاش نامه را آورد، عنوان کرد که این نامه از رئیس‌جمهور ترامپ برای رهبر شماست و باید آن را شخصاً به رهبر شما تحویل دهم.

وی ادامه داد: تدابیر حکیمانه بر این مبنا قرار گرفت که نامه به وزارت امور خارجه و وزیر امور خارجه تحویل داده شود و تصمیم این شد که نامه سربسته آمریکایی‌ها با حضور انور قرقاش بازگشایی و قرائت شود. قرقاش اصرار داشت که این نامه برای رهبر شماست و باید آن را به ایشان تحویل دهم، اما به او گفته شد مسیر تحویل نامه، وزارت امور خارجه است و وزیر امور خارجه مأموریت انجام این کار را دارد.

عزیزی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران با اقتدار پاسخ داد که در موضوعات موشکی و موضوعات منطقه‌ای هیچ مذاکره‌ای با شما نداریم. صرفاً درباره موضوع هسته‌ای، آن هم با شرایطی که ما تعیین می‌کنیم، با شما مذاکره خواهیم کرد؛ در مکانی که ما مشخص می‌کنیم، در زمانی که ما مشخص می‌کنیم و با میانجی‌ای که ما مشخص می‌کنیم.

وی افزود: پاسخ ما این بود که هرگز ملت رشید و شجاع ایران را تهدید نکنید؛ پاسخ تهدید، تهدید است. آمریکایی‌ها و رئیس‌جمهور فریبکار آمریکا این پاسخ را باور نمی‌کردند، اما دیدند، شنیدند و شاهد اراده ملت ایران بودند و از همان روز اول این اراده برای آنها تبیین شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: آنان وقتی وارد یک میدان مذاکره فریبکارانه شدند، این میدان را به جنگ ۱۲ روزه تبدیل کردند و فرماندهان و برخی از دانشمندان ما را به شهادت رساندند.

وی گفت: تأکید می‌کنم که این اقدامات، شرارت بود؛ زیرا جنگ نیز در ذات خود دارای اصول و مبانی است. فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح ما می‌دانند که اصول جنگ، مبانی جنگ و اخلاق جنگ وجود دارد، اما آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی، این سگ قلاده‌پاره‌کرده آنها، به هیچ‌یک از این اصول پایبند نبودند و پس از ناکامی در میدان فریبکارانه‌ای به نام مذاکره، با شرارت وارد جنگ ۱۲ روزه شدند.

وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه، وزرای خارجه کشورهای اروپایی به طور مکرر تماس می‌گرفتند و می‌گفتند شما محکوم به شکست هستید و راهی جز شکست ندارید. آنها تأکید می‌کردند که به خواسته آمریکایی‌ها تن دهید؛ خواسته‌ای که به گفته آنها چیز خاصی نبود و صرفاً توافقی درباره موضوعات موشکی، منطقه‌ای و هسته‌ای بود تا ایران از خسارت‌های بیشتر جلوگیری کند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: زمانی که آنها با اقتدار جمهوری اسلامی ایران و تدابیر حکیمانه و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی روبه‌رو شدند، دیدند که در کوتاه‌ترین زمان، فرماندهان سپاه، نیروهای مسلح و هوافضا منصوب شدند. در تاریخ کمتر دیده شده است که یک قدرت نظامی و سیاسی چنین مورد حمله قرار گیرد، اما در کمترین زمان بازسازی، سازماندهی و آماده عملیات تهاجمی شود.

وی تصریح کرد: جنگ ۱۲ روزه به جایی رسید که آمریکایی‌ها نه تنها هیچ دستاوردی به دست نیاوردند، بلکه با شکستی خفت‌بار روبرو شدند و در نهایت درخواست آتش‌بس کردند و تلاش داشتند رژیم صهیونیستی را از باتلاقی که در آن گرفتار شده بود، خارج کنند.

عزیزی ادامه داد: پس از آن نیز حوادثی تحت عنوان کودتا یا شبه‌کودتا رقم خورد که به اعتقاد ما، با بهره‌گیری از عناصر وابسته و خودفروخته طراحی شده بود، اما بار دیگر تدابیر رهبر معظم انقلاب، بصیرت و آگاهی ملت و شجاعت و مقاومت مردان و زنان ایران اسلامی این توطئه را نیز در هم شکست.

وی گفت: پس از آن، بار دیگر موضوع مذاکره مطرح شد؛ همان خواسته‌های قبلی، همان نگاه متکبرانه و فریبکارانه و در نهایت همان ناکامی.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: آمریکایی‌ها در نهم اسفند ۱۴۰۴ با سه هدف تسلیم، تجزیه و براندازی، نبردی را علیه ملت بزرگ، عزیز و غیور ایران اسلامی آغاز کردند. آمریکایی‌ها با اراده و برنامه‌ریزی برای تحقق این سه هدف وارد این جنگ شدند. نمونه بارز این اهداف، اقدامات شرارت‌بار آنها در میناب، لامرد و دیگر نقاط ایران اسلامی و از همه مهم‌تر، شهادت فرماندهان و رهبر شهید ما بود که در چارچوب همین اهداف سه‌گانه دنبال می‌شد.

عزیزی ادامه داد: آمریکایی‌ها همه توان خود را برای تجزیه ایران اسلامی، به‌ویژه در شمال‌غرب کشور، به کار گرفتند؛ همان پروژه‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ آغاز کرده بودند و در این جنگ نیز بار دیگر آن را دنبال کردند. علی رغم اینکه به عناصر خودفروخته سلاح‌های مدرن داده بودند، اما نتوانستند هیچ غلطی کنند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: آنها در پاسخ می‌گفتند می‌خواهیم، اما نمی‌توانیم؛ هر جا اقدامی انجام می‌دهیم، با برخورد قاطع نیروهای مسلح ایران مواجه می‌شویم و سدی از نیروهای مسلح ایران در برابر ما قرار دارد. آنها حتی گفته بودند اگر بتوانید خاکریزهای اول، دوم و سوم را به سرزمین سوخته تبدیل کنید، ما وارد می‌شویم. اینها جملات و مکالمات محرمانه آنها بود که نیروهای مسلح ما با شجاعت مانع تحقق آن شدند.

عزیزی اظهار کرد: روز گذشته در جلسه‌ای با فرمانده نیروی دریایی ارتش، ایشان تأکید می‌کرد که آمریکایی‌ها برای تصرف چابهار، کنارک، پایگاه هوایی کنارک و پایگاه دریایی کنارک برنامه‌ریزی و تلاش جدی داشتند تا از آنجا سرپل ایجاد کنند، اما با وجود همه امکانات خود موفق نشدند و پاسخ قاطع و پشیمان‌کننده نیروهای مسلح، آنها را به عقب‌نشینی وادار کرد.

وی افزود: آنها همچنین قصد داشتند در خارک عملیات نظامی انجام دهند و این فرصت بزرگ اقتصادی را تصرف کنند، اما حضور پیشکسوتان، یگان‌های شهید سلامی، نیروی دریایی سپاه، ارتش، پدافند هوایی و سایر ارکان نظام، مانع از اجرای این اقدام شد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: آمریکایی‌ها با تمام توان برای تحقق اهداف تسلیم، تجزیه و براندازی وارد میدان شدند، اما شجاعت، مقاومت، مردانگی، غیرت و از خودگذشتگی ملت رشید ایران مانع تحقق اهداف آنها شد.

وی با اشاره به اظهارات «مکنزی»، فرمانده سابق سنتکام آمریکا گفت: مکنزی فرمانده‌ای باتجربه و در عین حال خبیث است که سال‌ها روی پروژه غرب آسیا کار کرده و همان کسی است که در رأس هیئت آمریکایی به سرزمین‌های اشغالی رفت و نسخه‌هایی را برای مقابله با انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت به نتانیاهو ارائه کرد.

عزیزی افزود: مکنزی اعتراف کرده است که آمریکا نزدیک به ۵۰ سال برای نفوذ در غرب آسیا، ایجاد پایگاه و گسترش نفوذ در کشورهای منطقه تلاش کرده بود، اما سه عامل نیروهای مسلح، میدان‌داری و پرچمداری ملت ایران، بهره‌گیری ایران از ظرفیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و همچنین حماقت و نادانی ترامپ، موجب شد تمام این برنامه‌ها و اقدامات آمریکا در منطقه بر باد برود.

وی گفت: آمریکایی‌ها جنگ تحمیلی سوم را با اهداف تسلیم، تجزیه و براندازی آغاز کردند، اما تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، که خلف صالح رهبر شهید انقلاب هستند، به همراه شجاعت و غیرت نیروهای مسلح، همه این توطئه‌ها را خنثی کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس متذکر شد: بنده به اقتضای مسئولیت خود در جریان تصمیمات و ابلاغ‌های فرمانده کل قوا هستم و شاهد بودم که ایشان برای هر موضوع و هر اقدام احتمالی آمریکایی‌ها، دستورات و تدابیر مقتدرانه و مکتوبی به قرارگاه خاتم‌الانبیا ابلاغ می‌کردند. البته به دلیل شرایط خاص، اقتضائات حفاظتی وجود داشت، اما تدابیر رهبر معظم انقلاب در تمام لحظات بر صحنه حاکم بود.

وی ادامه داد: ایستادگی، بصیرت، آگاهی، میدان‌داری و پرچمداری ملت بزرگ ایران و وفاداری به اصول انقلاب، پروژه آمریکایی‌ها را در این مقطع نیز ناکام گذاشت و موجب شکست، خفت و خواری آنها شد. این نشان‌دهنده عظمت، ایستادگی و پایمردی ملت بزرگ ایران بر اصول، آرمان‌های اسلام، امامین انقلاب و دستاوردهای بی‌نظیر آن است.

عزیزی گفت: همین پیروزی و موفقیتی که امروز شاهد آن هستید، گواه این واقعیت است. آمریکایی‌ها شب گذشته نیز برای سرپوش گذاشتن بر شکست مفتضحانه خود، با خباثت برخی نقاط ساحلی را مورد حمله قرار دادند، اما پس از حمله به پنج نقطه، پاسخ هشت نقطه را دریافت کردند. روز گذشته نیز سه نقطه را هدف قرار دادند و پاسخ حمله به پنج نقطه را گرفتند.

وی افزود: این یعنی عظمت ملت ایران، این یعنی ایستادگی، این یعنی غیرت و شجاعت زنان و مردان ایران اسلامی و نیروهای مسلح. این یعنی ما ایستاده‌ایم، تا آخر ایستاده‌ایم، دفاع همچنان باقی است و به هیچ وجه از آمریکایی‌ها نخواهیم گذشت. به فضل الهی، انتقام خون رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان و مردم بی‌گناه و عزیز ایران اسلامی را از آمریکایی‌ها خواهیم گرفت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: این یعنی ملت ایران ثابت‌قدم است؛ ملت ایران ام‌القرای جهان اسلام و پشتیبان جبهه مقاومت است. آمریکایی‌ها بدانند در لبنان نیز دستاوردی نخواهند داشت و هر اقدام فریبکارانه آنها، چه در ایران، چه در لبنان و چه در هر یک از سرزمین‌های اسلامی، با سد محکم، مستحکم و نفوذناپذیر جبهه مقاومت و امت اسلام روبرو خواهد شد.

وی اظهار کرد: امیدوارم هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی فرصتی برای بازگویی این جنایت‌ها و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی جهان باشد. بیش از هر چیز، نیازمند تبیین و محاکمه آمریکایی‌ها هستیم. باید از این فرصت‌ها استفاده کنیم تا آمریکایی‌ها با اراده ملت ایران محاکمه شوند و آنان را پای میز محاکمه و برخورد قاطع بکشانیم. اراده ملت ایران و پایمردی بر این اصول تاکنون نیز اثبات‌کننده این مدعا بوده است.

وی ادامه داد: امیدوارم در طول این هفته، هرچه بیشتر این جنایت‌ها را بازگو، تبیین، تحلیل و برای افکار عمومی جهان تشریح کنیم؛ آن هم با زبان رسانه، با زبانی گویا و قابل فهم برای همه مردم جهان؛ زبانی که بازگوکننده رشادت، ایستادگی و شجاعت ملت بزرگ ایران باشد.

رئیس ستاد مرکزی هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی در پایان گفت: امیدوارم ستاد حقوق بشر در این هفته بتواند به وظایف خود به‌خوبی عمل کند. انتظار ما از همه ارکان نظام اسلامی، به‌ویژه قوه قضائیه، این است که در این مسیر نقش‌آفرینی کنند. روز گذشته نیز در جلسه‌ای با آیت‌الله محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه بر ضرورت پیگیری موضوع محاکمه آمریکایی‌ها و سران جنایتکار آمریکا تأکید کردیم تا با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود، این اهداف مهم محقق شود.